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Изучаем стиль: Принцесса Уэльская в своем любимом брючном костюме

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Принцесса Уэльская Кэтрин в очередной раз доказала, что она является символом современной элегантности. Почтив своим присутствием новую инициативу музея Виктории и Альберта V&A East Storehouse в Лондоне, она привлекла внимание посетителей и прессы своим уверенным, но сдержанным стилем.

На встречу в музее принцесса Уэльская решила надеть темно-синий брючный костюм. Это наряд из коллекции High Waisted Sport Luxe Trousers британского бренда Jigsaw.

Принцесса Кэтрин в музее V&A East Storehouse

Кейт впервые надела эти брюки с высокой талией в 2018 году, и с тех пор они стали неотъемлемой частью ее гардероба для различных официальных мероприятий.

Принцесса Кэтрин в музее V&A East Storehouse

Если понаблюдать за принцессой Кейт во время этого визита, станет ясно: ее стиль всегда продуман. Этот визит был частью ее давнего интереса к продвижению творчества молодежи и укреплению психического здоровья - двум темам, которые находятся в центре ее общественной деятельности.

Кейт проявляла неподдельный интерес к идеям участников, вступала в беседы и с улыбкой осматривала творческие проекты.

Галерея: Принцесса Уэльская посещает V&A East Storehouse

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