В воскресенье в Вецмилгрависе откроется новый скейт-парк

В церемонии открытия примут участие представители Рижской думы, строители скейт-парка SIA Mind Work Ramps и представители Латвийской федерации скейтборда.

На мероприятии будет представлена информация о правильном использовании скейт-парка, этикете и безопасности, которые необходимо при этом соблюдать, а также пройдут показательные выступления.

Скейт-парк был создан по инициативе Ассоциации развития Вецмилгрависа и оплачен в рамках проекта партисипаторного бюджета Риги. Проект предполагает, что жители микрорайонов сами могут определить, куда будут потрачены деньги из бюджета.

Рижская дума организует конкурс партисипаторного бюджета и голосование граждан с 2019 года. За это время рижане подали в общей сложности 216 проектных заявок. За шесть лет проведения конкурса 53 проекта были представлены к реализации. Из них 31 проект был полностью реализован, а 22 проекта находятся на разных стадиях реализации.

Этой весной жители подали на конкурс 39 идей в 26 микрорайонах. В этом году в центре внимания - улучшение активного отдыха и игровых площадок: новые детские игровые площадки, скейт-парки, различные спортивные площадки и дорожки. Проекты будут вынесены на голосование в ноябре. Общий объем партисипаторного бюджета Риги в этом году составляет 2,3 миллиона евро.