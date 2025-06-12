Банк Латвии выпустит монету, посвященную 400-летию Лиепаи

Аверс монеты выполнен с использованием матовой поверхности разной интенсивности и позолоты. На нем изображен исполнитель, который символизирует Ветер, мчащийся над крышами города.

На заднем плане можно разглядеть узнаваемые элементы, связанные с Лиепаей: портовую зону, рыболовецкое судно, церковные шпили и различные здания города. По левой стороне полукругом размещена надпись 5 euro, справа - в две строки надпись Liepāja 400.

Реверс монеты также оформлен с применением разной интенсивности матирования и позолоты. Здесь изображена женщина, которая символизирует Солнце и море. В верхнем левом углу указан год выпуска - 2025, в нижней части слева полукругом размещена надпись Latvija.

Автор графического дизайна монеты -Криш Салманис, автор пластической модели - художница Лигита Францкевича.

Вес монеты составляет 23 грамма, диаметр - 36 миллиметров. Тираж - 3000 экземпляров.

Приобрести серебряную коллекционную монету можно будет на сайте e-monetas.lv начиная с 17 июня с 12:00. Стоимость монеты составит 82 евро, при этом ограничение на покупку - не более трех монет в одни руки.

Монета отчеканена на Королевском монетном дворе Нидерландов (Koninklijke Nederlandse Munt).

Коллекционные монеты являются платежным средством только в стране-эмитенте. По форме это деньги, но по сути - произведение искусства. Их изготавливают из золота, серебра или других драгоценных металлов в особо высоком качестве чеканки.

В отличие от оборотных монет, коллекционные обычно не предназначены для расчетов, а используются как подарки, памятные предметы или для коллекций. По этой причине их стоимость существенно превышает номинал. Номинальная стоимость коллекционных монет отличается от номинала оборотных.