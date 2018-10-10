По факту случившегося Рижская муниципальная полиция начала административное делопроизводство. И удалось получить видеоматериал, на котором запечатлен нарушитель.

Просим тех, кто знаком с зафиксированным на видео мужчиной, позвонить по телефонным номерам 67181204 или 110.