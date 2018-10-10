TVNET RusНовостиКриминал и ЧППолиция просит опознать хулигана, разрисовавшего фасад зданияПолиция просит опознать хулигана, разрисовавшего фасад здания ВИДЕОRIGA.lv Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать10 октября 2018, 15:59ФОТО: PV17 августа незадолго до 4:00 часов ночи некий мужчина распылил краску из баллончика на фасад здания, расположенного по адресу ул. Тербатас, 55.По факту случившегося Рижская муниципальная полиция начала административное делопроизводство. И удалось получить видеоматериал, на котором запечатлен нарушитель.Просим тех, кто знаком с зафиксированным на видео мужчиной, позвонить по телефонным номерам 67181204 или 110.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьопознаниеполиция