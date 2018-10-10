Ср, 10.10.2018
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Полиция просит опознать хулигана, разрисовавшего фасад здания ВИДЕО

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ФОТО: PV

17 августа незадолго до 4:00 часов ночи некий мужчина распылил краску из баллончика на фасад здания, расположенного по адресу ул. Тербатас, 55.

По факту случившегося Рижская муниципальная полиция начала административное делопроизводство. И удалось получить видеоматериал, на котором запечатлен нарушитель.

Просим тех, кто знаком с зафиксированным на видео мужчиной, позвонить по телефонным номерам 67181204 или 110.

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