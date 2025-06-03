Исследователи мира в Германии: Трамп лишил НАТО будущего

Трансатлантическому партнерству в его прежнем виде пришел конец, говорится в отчете немецких исследователей мира. По их мнению, Европа должна быть готова обороняться без США и даже от них.
Ведущие немецкие конфликтологи и специалисты по внешней политике призвали правительство ФРГ готовиться к будущему без НАТО, указав на политику администрации президента США Дональда Трампа. Ввиду все большего национализма в действиях Вашингтона, его "территориальных претензий и угроз в адрес союзников" у Североатлантического альянса "нет будущего", заявил в понедельник, 2 июня, заместитель директора Института исследования проблем мира во Франкфурте-на-Майне (PRIF) Кристофер Дазе (Christopher Daase).
Трамп "превратил старейшую демократию мира в автократию"
Представляя ежегодное экспертное заключение по проблемам мира (Friedensgutachten) за 2025 год, он резко раскритиковал политические решения в США после возвращения Трампа в Белый дом, включая выход из международных организаций, отказ от взносов в ООН, радикальное сокращение помощи другим странам и введение дополнительных таможенных пошлин в отношении других стран. Трампу и "его движению MAGA" удалось "за крайне короткое время и без особого сопротивления превратить старейшую демократию мира в авторитарный режим", отметил Дазе.
Исследователи мира обращают внимание, что в предыдущие годы в центре их внимания находилось российское вторжение в Украину и преднамеренное разрушение Россией миропорядка в Европе. Теперь "еще одним фактором неопределенности" являются Соединенные Штаты, отмечают эксперты.
"Трансатлантическому партнерству, каким мы его знали, пришел конец", - подчеркнул Кристофер Дазе. По его словам, "авторитарные государственные преобразования в США" являются "прямой угрозой" для Германии и Европы. Поэтому Европе необходимо стать "обороноспособной без США" и даже, возможно, быть готовой обороняться от самих Соединенных Штатов, считают авторы доклада.
Берлин должен разработать план создания европейских оборонных структур
В связи с этим они рекомендуют правительству ФРГ разработать "прозрачный поэтапный план развития и интеграции европейских оборонных структур". При этом необходимо среди прочего усилить постоянное структурное сотрудничество ЕС (Permanent Structured Cooperation, PESCO) и совместные миссии Евросоюза, считают исследователи мира.
Вместе с тем, по их мнению, недостаточно укреплять безопасность только за счет "вооружения, сдерживания и обороноспособности". В числе прочего стоит обсудить параллельное с перевооружением "предложение переговоров о контроле над вооружениями" по аналогии с процессами во времена холодной войны, указал Дазе.
Необходимо прекратить поставки оружия для использования в секторе Газа
В разделе о ближневосточном конфликте исследователи мира отмечают "более срочную, чем когда-либо ранее" необходимость прекратить любые поставки оружия, которое может быть использовано в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По их мнению, власти Израиля "вопиющим образом" нарушили международное гуманитарное право и превысили границы "легитимной самообороны".
Эксперты также призывают Германию в среднесрочной перспективе выступить за признание палестинского государства. Долгосрочное урегулирование конфликта с палестинцами "никоим образом не ограничит право Израиля на еврейское государство в безопасных границах", уверены они.
Доклад о мире с 1987 года публикуется ежегодно Боннским международным центром конверсии (BICC), Институтом развития и мира (INEF) при Университете Дуйсбурга-Эссена, Институтом исследования проблем мира имени Лейбница (PRIF) и Институтом исследований мира и политики безопасности (IFSH) при Гамбургском университете.
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