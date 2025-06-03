Исследователи мира в Германии: Трамп лишил НАТО будущего

"Трансатлантическому партнерству, каким мы его знали, пришел конец", - подчеркнул Кристофер Дазе. По его словам, "авторитарные государственные преобразования в США" являются "прямой угрозой" для Германии и Европы. Поэтому Европе необходимо стать "обороноспособной без США" и даже, возможно, быть готовой обороняться от самих Соединенных Штатов, считают авторы доклада.

Берлин должен разработать план создания европейских оборонных структур

В связи с этим они рекомендуют правительству ФРГ разработать "прозрачный поэтапный план развития и интеграции европейских оборонных структур". При этом необходимо среди прочего усилить постоянное структурное сотрудничество ЕС (Permanent Structured Cooperation, PESCO) и совместные миссии Евросоюза, считают исследователи мира.

Вместе с тем, по их мнению, недостаточно укреплять безопасность только за счет "вооружения, сдерживания и обороноспособности". В числе прочего стоит обсудить параллельное с перевооружением "предложение переговоров о контроле над вооружениями" по аналогии с процессами во времена холодной войны, указал Дазе.

Необходимо прекратить поставки оружия для использования в секторе Газа

В разделе о ближневосточном конфликте исследователи мира отмечают "более срочную, чем когда-либо ранее" необходимость прекратить любые поставки оружия, которое может быть использовано в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По их мнению, власти Израиля "вопиющим образом" нарушили международное гуманитарное право и превысили границы "легитимной самообороны".

Эксперты также призывают Германию в среднесрочной перспективе выступить за признание палестинского государства. Долгосрочное урегулирование конфликта с палестинцами "никоим образом не ограничит право Израиля на еврейское государство в безопасных границах", уверены они.

Доклад о мире с 1987 года публикуется ежегодно Боннским международным центром конверсии (BICC), Институтом развития и мира (INEF) при Университете Дуйсбурга-Эссена, Институтом исследования проблем мира имени Лейбница (PRIF) и Институтом исследований мира и политики безопасности (IFSH) при Гамбургском университете.