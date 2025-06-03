Видео ​За занавесом: сталинский тост, аплодисменты Трампу и угрозы Европе

Телефонный разговор 19 мая между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом очень порадовал Кремль и его идеологов. Он обсуждался в крайне восторженных тонах всю прошлую неделю, с особым акцентом на нежелании Трампа вводить какие-либо новые санкции против России.
В то же время новость о том, что Путин не отказывается от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но пока не может сказать, когда и где они состоятся, также оказалась на переднем плане. Да, и снова старая песня о том, что с Зеленским можно разговаривать, но нельзя подписывать никаких соглашений, потому что у него нет легитимности.
В очередной были очевидны попытки России разделить западных союзников. Идеологический нарратив ясен: США в лице Трампа - прагматичный партнер по переговорам, который хочет мира, но этому, условно говоря, противится слабая Европа, а европейские "потомки нацистов" хотят постоянной войны.
Ватикан для россиян "недостаточно элегантен"
Когда россияне были в восторге от отличного телефонного разговора Владимира и Дональда, в котором оба собеседника были на "ты" и "ни один не хотел первым вешать трубку", министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин может встретиться с Зеленским, но время и место пока находятся на стадии обсуждения.
В то же время Лавров заявил, что двум православным странам было бы "неэлегантно" обсуждать будущее на католической территории, в Ватикане. Тем более что одной из причин конфликта стал курс режима Зеленского на уничтожение Украинской православной церкви.
Более того, пропагандисты заявляли, что гарантировать безопасность российской делегации (читай: Путина) в Ватикане невозможно, поскольку Ватикан не заявлял, что не связан решением Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина.
Хотя Путин после телефонного разговора заявил, что Россия готова разработать меморандум, в рамках которого могут состояться мирные переговоры и переговоры о возможном прекращении огня, Лавров был гораздо более откровенен в своем заявлении.
Западный мир должен извлечь из заявления Лаврова две вещи. Во-первых, он подчеркнул, что прекращение огня до переговоров невозможно. Во-вторых, Лавров ясно дал понять, что Россия никогда не допустит мира, который приведет к продолжению нынешней Украины с ее правящим режимом.
Видео: Здесь и далее - отрывки из передач на российских пропагандистских телеканалах
Международные аналитики много рассуждают о том, действительно ли Путин хочет мира в Украине. Татьяна Становая, российский исследователь и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, считает, что Путин хочет положить конец войне, но только на своих условиях. С его точки зрения, война должна продолжаться до тех пор, пока Киев не примет требования России.
"Продолжение военных действий - не самоцель, а следствие неспособности достичь благоприятного урегулирования путем ограниченного применения военной силы. Это отличие существенно: возможность оккупировать всю страну принципиально отличается от стратегии, сочетающей постепенную агрессию с постоянной угрозой эскалации. Даже аннексия четырех регионов в сентябре 2022 года произошла без полного физического контроля территорий", - пишет Становая.
По ее мнению, Путин хочет, чтобы украинцы признали, что они не могут победить, что нет смысла продолжать воевать с Россией и что Москва готова упорно продолжать воевать независимо от затрат, поскольку считает этот конфликт экзистенциальным. Соответственно, высокие издержки войны и тяжелые потери России не заставляют Путина переоценивать цели или намерения.
Между тем, американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) приходит к выводу, что прекращение западной военной помощи Украине - единственная реальная надежда России на победу в этой войне.
Сталин и Мамыкин
До сих пор пропагандисты были склонны осторожно упоминать Сталина в положительном ключе за его вклад в победу России во Второй мировой войне. Сталина восхваляли как выдающегося полководца, при этом умалчивая об остальном, то есть репрессиях, и до сих пор похвалы были в довольно сдержанных тонах. Однако на прошлой неделе произошел определенный поворот. А именно, вне всякого контекста, в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" его ведущий внезапно заявил, что хочет поднять тост, произнесенный Сталиным вскоре вскоре после победы. В сюжете была большая фотография Сталина и был зачитан его текст, в котором кровавый тиран заявил, что поднимает тост "прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза" .Далее следовал пассаж о том, что после временных неудач Советской армии в 1941-1942 годах другая нация потребовала бы от правительства заключения мира, но русский народ доверял правительству, и это в конечном итоге привело к победе.
Конечно, произнося этот тост, пропагандист хотел провести параллели с сегодняшним днем. А именно, "героический русский народ" должен снова доверять правительству, нет нужды требовать немедленного мира, и мудрое правительство" снова приведет народ к победе.
Надо сказать, что с начала войны это был первый случай, когда текст генералиссимуса читался на фоне большого изображения Сталина. Это означает, что к русскому православному фашизму добавляется сталинизм.
Тем временем бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в очередной раз обвинил страны Балтии в возрождении нацизма и распространял фейковые новости о Европе. А именно, десять лет назад были опросы европейцев, в которых большая часть респондентов якобы призналась, что хотела бы, чтобы Путин был лидером Европы. Сейчас, когда, по словам Мамыкина, в Европе нет свободы слова, такие опросы не могут проводиться, но если бы они были, то еще большее количество европейцев наверняка высказалось бы в поддержку Путина.
Подобные заявления можно назвать только выдумками, в лучшем случае, а в худшем - бредом. Опросов с такими результатами просто не было. То есть опросы как таковые проводились, но с совершенно другими результатами. В 2017 году исследовательский центр "Pew Research Center" провел в разных странах опрос об отношении к России и Путину. Вот что заявили организаторы: "Европейцы особенно суровы в своих оценках Путина, и в среднем 78% в Европе выражают недоверие российскому лидеру. В США и Канаде лишь немногие убеждены в мировом лидерстве Путина, и более чем в три раза больше людей говорят, что им Путин скорее не нравится, чем нравится".
При этом видно, что Мамыкин крайне активно следит за каждым незначительным скандалом в латвийских социальных сетях, чтобы представить их чуть ли не как главное занятие в Латвии. На этот раз настала очередь матери, которая заявила своему сыну в клубе дзюдоистов "Вытри слезы! Это русский!", имея в виду его соперника.
Цель Мамыкина ясна. Создать у россиян ощущение, что Латвия - русофобская страна, где русские подвергаются чуть ли не геноциду. Это совершенно не невинно, и над этим нельзя высокомерно иронизировать. Стоит вспомнить, что в 2014 году российское наступление на Донбассе началось именно как операция по защите русскоязычных.
Соловьев добавил после тирады Мамыкина, что есть ряд "неблагодарных" государств, которые обязаны своим существованием Российской империи и Советскому Союзу, но забыли об этом. "Учтем это", - пригрозил пропагандист.
Портнов как еще один российский козырь
Наряду со Сталиным и Мамыкиным, третьим "героем" у россиян стал Андрей Портнов, советник бывшего прокремлевского президента Украины Виктора Януковича, убитый в Испании на прошлой неделе. Пропагандисты не стеснялись утверждать, что это, должно быть, сделали украинцы по приказу Зеленского, потому что Портнов был реальной альтернативой на возможных украинских президентских выборах. Россияне также утверждали, что Портнов не имел никаких связей с Кремлем. Он заложил основы независимой судебной системы в Украине и слишком много знал о преступлениях нынешнего украинского истеблишмента.
Излишне говорить, что ни одно из этих утверждений не соответствует действительности. Портнов никогда не был реальным кандидатом на украинских президентских выборах. Он напрямую связан с Россией. Он также никогда не был защитником независимой судебной системы. Совсем наоборот. Он имел связь с судебной системой, но совершенно иным образом.
"Портнов был очень тесно связан с судебной системой. В свое время он председательствовал на большом количестве различных судебных процессов. Он влиял на судей, он влиял на сотрудников служб безопасности", - рассказал газете "Current Time" военный аналитик Иван Ступак, ранее работавший в украинской службе безопасности.
Радио "Свободная Европа" отмечает, что при Януковиче Портнов взял на себя ответственность за усилия по восстановлению Уголовного кодекса страны. Эти усилия критиковались, в частности, за препятствование справедливому судопроизводству и официальным расследованиям коррупции и взяточничества.
"The Guardian", в свою очередь, напоминает, что в 2021 году США ввели санкции против Портнова, заявив, что он "предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой, влиял на соответствующее законодательство, стремился назначать лояльных чиновников на высокие судебные должности и покупал судебные решения".
Международная пресса также отмечает, что на данный момент совершенно неясно, организовали ли убийство Портнова украинцы. Есть версии, что это могли быть и российские спецслужбы, поскольку Портнов слишком много знал и стал неудобен.
Между тем российским пропагандистам все ясно, они говорят об украинском "международном терроризме", массовых политических убийствах и т. д. Соловьев даже сделал абсурдное заявление о том, что поджог польских супермаркетов, в котором почему-то обвиняется Россия, тоже совершила Украина.
Между тем политические убийства самих россиян - Анны Политковской, Влада Листьева, Бориса Немцова, Александра Навального, Сергея Скрипаля, Александра Литвиненко и т. д. - замалчиваются, как будто их никогда не было.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2025.
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