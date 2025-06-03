До сих пор пропагандисты были склонны осторожно упоминать Сталина в положительном ключе за его вклад в победу России во Второй мировой войне. Сталина восхваляли как выдающегося полководца, при этом умалчивая об остальном, то есть репрессиях, и до сих пор похвалы были в довольно сдержанных тонах. Однако на прошлой неделе произошел определенный поворот. А именно, вне всякого контекста, в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" его ведущий внезапно заявил, что хочет поднять тост, произнесенный Сталиным вскоре вскоре после победы. В сюжете была большая фотография Сталина и был зачитан его текст, в котором кровавый тиран заявил, что поднимает тост "прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза" .Далее следовал пассаж о том, что после временных неудач Советской армии в 1941-1942 годах другая нация потребовала бы от правительства заключения мира, но русский народ доверял правительству, и это в конечном итоге привело к победе.