Верховный суд Британии поддержал пекарню, отказавшуюся печь торт в поддержку гей-браков

Ранее суды первой и второй инстанции выносили решение не в пользурелигиозных владельцев пекарни. Их отказ обслужить ЛГБТ-активиста Гарета Ли был объявлен дискриминационным.

Решение Верховного суда было принято пятью судьями единогласно.

Тяжба началась в 2014 году, когда борец за права ЛГБТ Гарет Ли обжаловал в суде отказ пекарни изготовить торт с надписью "Поддержите гей-браки", передает BBC.

Разбирательство стало одним из самых громких дел в Великобритании о столкновении требований защиты от дискриминации и свободы вероисповедания.

Пекарня Ashers - бизнес христианской семьи. Ее владельцы в суде заявили, что слоган про однополые браки на торте противоречит их религиозным убеждениям.