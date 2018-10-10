Верховный суд Британии поддержал пекарню, отказавшуюся печь торт в поддержку гей-браков

Верховный суд Великобритании постановил, что владельцы североирландской пекарни Ashers имели право отказаться готовить торт с надписью в поддержку гей-браков на основании своих христианских взглядов.
Ранее суды первой и второй инстанции выносили решение не в пользурелигиозных владельцев пекарни. Их отказ обслужить ЛГБТ-активиста Гарета Ли был объявлен дискриминационным.
Решение Верховного суда было принято пятью судьями единогласно.
Тяжба началась в 2014 году, когда борец за права ЛГБТ Гарет Ли обжаловал в суде отказ пекарни изготовить торт с надписью "Поддержите гей-браки", передает BBC.
Разбирательство стало одним из самых громких дел в Великобритании о столкновении требований защиты от дискриминации и свободы вероисповедания.
Пекарня Ashers - бизнес христианской семьи. Ее владельцы в суде заявили, что слоган про однополые браки на торте противоречит их религиозным убеждениям.
Они утверждали, что их не устраивает именно надпись, а не заказчик и что пекарня отказалась бы печь такой же торт и для гетеросексуального клиента.