В Иманте пьяный водитель уверял полицию, что за рулем сидел невидимка

После того, как полицейские включили звуковые и световые сигналы и отдали приказ остановить транспортное средство, водитель незамедлительно повиновался. Во время разговора от водителя ощущался сильный запах алкоголя. Мужчина рассказал, что поссорился с подругой и очень настойчиво просил, чтобы его отпустили.

Для проведения дальнейших процессуальных действий на место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции. Мужчина, осознав, что его не отпустят, начал утверждать, что вообще не сидел за рулем - за ним находился кто-то другой, кому удалось незаметно сбежать, несмотря на то, что за происходящим следили полицейские и все снималось на камеру видеонаблюдения.

Стражи порядка указали водителю на камеру на автомобиле, а также на камеры, прикрепленные к индивидуальной униформе, пояснив, что врать бессмысленно.

Во время проверки вещей мужчина стал сопротивляться, после чего его усадили в оперативный транспорт для доставки в отделение для временного задержания.

Вскоре задержанный начал жаловаться на боли в районе сердца. Полицейские вызвали Службу неотложной медицинской помощи, а также напоминили, что плохое самочувствие не освобождает от ответственности.

Мужчину передали прибывшим на место происшествия медикам. Он, очутившись в медицинском транспорте, начал буянить, поэтому полицейским пришлось надеть на него наручники. Мужчина продолжал утверждать, что не управлял автомобилем, а также отрицал употребление алкоголя.