Шишкина умерла от ранения в шею; ее тело через некоторое время обнаружил муж. Первоначально сообщалось, что киллер стрелял дважды и попал Шишкиной в шею и в голову — однако позже в СК официально заявили, что на месте происшествия обнаружена одна пуля и одна гильза.

Шишкина была подполковником полиции. В органах МВД она работала с 1991 года, пройдя карьерный путь от инспектора отдела специальных перевозок на Московской железной дороге до старшего следователя по особо важным делам. Как пишет Mash, в последнее время Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.

Уголовное дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Сначала дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), но уже через несколько часов его переквалифицировали: в СК заявили о наличии «достаточных данных» полагать, что преступление было связано с профессиональной деятельностью Шишкиной. Также в дело была добавлена статья о незаконном обороте оружия. Сейчас оно передано в аппарат Главного следственного управления СК по Московской области. По данным«Вестей», Шишкину могли убить из-за некоего расследования, связанного с поставкой наркотиков.

Несколько месяцев назад неизвестные сожгли Lexus Шишкиной. Расследование этого дела ни к чему не привело.