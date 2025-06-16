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Миериня сомневается, что все депутаты Сейма прошли бы проверку на алкоголь

Дайга Миериня

Спикер Сейма Дайга Миериня допускает, что если бы перед одним из заседаний Сейма депутаты прошли проверку на алкоголь, то не все парламентарии справились бы с этим, заявила спикер в эфире телеканала Latvijas Televīzija "Сегодняшний вопрос".

Уже ушедший в отставку омбудсмен Юрис Янсонс в интервью СМИ ранее заявил, что рекомендовал бы всем должностным лицам регулярно проводить тесты на алкоголь и наркотики - по аналогии с водителями Rīgas satiksme, которым такие проверки проводятся каждое утро.

На вопрос, выдержали бы, по ее мнению, все депутаты Сейма такие проверки, Миериня ответила отрицательно. "Наверное, нет", - сказала Миериня.

Спикер Сейма также подчеркнула, что этот вопрос является ответственностью каждого депутата. "Каждый сам должен оценить, способен он или не способен выполнять обязанности", - заявила Миериня.

На просьбу прокомментировать выходку уже бывшего депутата Сейма Алексея Росликова на заседании Сейма 5 июня, когда он по-русски воскликнул "Нас больше! Русский язык - наш язык!", а также показал грубый жест руками, Миериня сказала, что этот эпизод в Сейме очень ярко проливает свет на то, что "Росликов уже подготовился к такому выходу и фактически все это было постановкой".

"Это мы видели и по тому, как его снимали", - резюмировала политик.

Ранее в понедельник сообщалось, что Служба госбезопасности задержала и допросила лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова.

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