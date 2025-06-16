Миериня сомневается, что все депутаты Сейма прошли бы проверку на алкоголь

Уже ушедший в отставку омбудсмен Юрис Янсонс в интервью СМИ ранее заявил, что рекомендовал бы всем должностным лицам регулярно проводить тесты на алкоголь и наркотики - по аналогии с водителями Rīgas satiksme, которым такие проверки проводятся каждое утро.

На вопрос, выдержали бы, по ее мнению, все депутаты Сейма такие проверки, Миериня ответила отрицательно. "Наверное, нет", - сказала Миериня.

Спикер Сейма также подчеркнула, что этот вопрос является ответственностью каждого депутата. "Каждый сам должен оценить, способен он или не способен выполнять обязанности", - заявила Миериня.

На просьбу прокомментировать выходку уже бывшего депутата Сейма Алексея Росликова на заседании Сейма 5 июня, когда он по-русски воскликнул "Нас больше! Русский язык - наш язык!", а также показал грубый жест руками, Миериня сказала, что этот эпизод в Сейме очень ярко проливает свет на то, что "Росликов уже подготовился к такому выходу и фактически все это было постановкой".

"Это мы видели и по тому, как его снимали", - резюмировала политик.

Ранее в понедельник сообщалось, что Служба госбезопасности задержала и допросила лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова.