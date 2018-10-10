В Риге у мусорника в завязанном мешке найден годовалый пес. Полиция животных просит о помощи

Организация "Полиция животных" просит предоставить любую информацию о хозяине или людях, которые выбросили животное или имеют к нему отношение. Анонимность гарантируется!

Стоит отметить, что ЧП вызвало большой резонанс в соцсети, почти 1,5 тыс. репостов за пару часов - люди от души желали совершившему это "всего самого хорошего", нашлись и те, кто готов забрать собаку себе.