Ср, 10.10.2018
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В Риге у мусорника в завязанном мешке найден годовалый пес. Полиция животных просит о помощи

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ФОТО: Facebook

На перекрестке улиц Даугавпилс и Екабпилс у мусорников был выброшен мешок, в котором найден взрослый, годовалый пес - кобель. 

Организация "Полиция животных" просит предоставить любую информацию о хозяине или людях, которые выбросили животное или имеют к нему отношение. Анонимность гарантируется! 

Телефон приюта Ulubele -  27803333, телефон Полиции животных -25473333! (круглосуточный).

Стоит отметить, что ЧП вызвало большой резонанс в соцсети, почти 1,5 тыс. репостов за пару часов - люди от души желали совершившему это "всего самого хорошего", нашлись и те, кто готов забрать собаку себе.

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