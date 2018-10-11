Могерини: Без Евросоюза мир бы рухнул

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини уверена, что миру придет конец, если Евросоюз перестанет существовать. Об этом она заявила в среду, 10 октября, выступая с лекцией в Финляндии, сообщила дипслужба ЕС

"Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул", − отметила Могерини.

Она также добавила, что "мир сейчас не в лучшей форме, но без Европейского союза он оказался бы в гораздо худшем положении".