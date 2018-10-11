Чт, 11.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Могерини: Без Евросоюза мир бы рухнул

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини

ФОТО: LETA

Глава дипломатии ЕС призвала осознать, что мир смотрит на Европу как на точку отсчета в поисках ориентира.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини уверена, что миру придет конец, если Евросоюз перестанет существовать. Об этом она заявила в среду, 10 октября, выступая с лекцией в Финляндии, сообщила дипслужба ЕС

"Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул", − отметила Могерини.

Она также добавила, что "мир сейчас не в лучшей форме, но без Европейского союза он оказался бы в гораздо худшем положении".

 "Уберите все действия, которые мы предпринимаем как Европейский союз, вместе с государствами-членами по всему миру, будь то мир и безопасность, развитие, гуманитарная деятельность, дипломатия, и вы поймете, что ситуация в мире, безусловно, будет намного, намного хуже", − указала глава дипломатии ЕС.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ