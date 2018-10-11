Под Елгавой спасены четверо заблудившихся в лесу людей

В нынешнем году это уже далеко не первый случай, когда жители, отправляясь за грибами или ягодами, увлекаются охотой за дарами леса, теряют ориентиры и не могут самостоятельно найти выход на дорогу. И хорошо еще, если спасателям удается помочь заблудившимся до наступления темноты.