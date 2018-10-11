Под Елгавой спасены четверо заблудившихся в лесу людей

В среду, 10 октября, помощь спасателей понадобилась в Валгундской волости Елгавского края, где в лесу заблудились четыре человека.
Представитель ГПСС Илзе Даме-Бирзиня рассказала, что вызов в Валгундскую волость был получен около 18.00.
Используя звуковые сигналы пожарных машин и световые сигналы спасатели помогли заблудившимся людям выйти на дорогу.
В нынешнем году это уже далеко не первый случай, когда жители, отправляясь за грибами или ягодами, увлекаются охотой за дарами леса, теряют ориентиры и не могут самостоятельно найти выход на дорогу. И хорошо еще, если спасателям удается помочь заблудившимся до наступления темноты.
ГПСС напоминает, что отправляясь в лес за грибами/ягодами, следует соблюдать осторожность. Обязательно следует знать название волости и населенного пункта, возле которого вы свернули с дороги в лес, и запоминать ориентиры места, где оставили транспортное средство. Мобильный телефон, который берете с собой, должен быть полностью заряжен.