«Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане», — сказал источник «Интерфакс». Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Экипаж успешно приземлился в Казахстане и вышел на связь. К месту аварийной посадки выехали спасательные службы.

Трансляция пуска прекратилась спустя несколько минут после старта и не возобновлялась.

На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Талер Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с продуктами. Они должны были провести в космосе 187 суток, в российской программе было запланировано 56 экспериментов. Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союзы».