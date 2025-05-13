В Латвии датчики, встроенные в асфальт, будут фиксировать скорость автомобиля

"Один из способов - интегрировать сенсоры в покрытие, будь то дорога или бетонные конструкции, чтобы в реальном времени получать информацию о том, как меняется температура и деформация, - какие изменения происходят со временем при движении транспорта", - рассказал ведущий исследователь RTU Янис Браунфелдс.

В дорожное покрытие необходимо встраивать не один сенсор, а целую сеть, которую нужно объединить в единую систему. "Количество сенсоров может составлять около десяти на одну ось движения транспорта, чтобы мы могли получать всю необходимую информацию. Фактически вся полоса покрывается сенсорами. Если проводить анализ в нескольких местах, то количество сенсоров сразу удваивается. Кроме того, мы рассматриваем вариант с распределенными сенсорами. Это означает, что если у нас есть кабель длиной в метр или километр, то мы можем одновременно получать данные о всем участке", - пояснил Браунфелдс.