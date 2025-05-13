В Латвии датчики, встроенные в асфальт, будут фиксировать скорость автомобиля

Исследователи Рижского технического университета (RTU) разрабатывают сенсоры, встраиваемые в асфальт, которые способны определять состояние дорожного покрытия, интенсивность транспортного потока, а также скорость и вес транспортных средств. Часть таких сенсоров уже встроена в дороги Латвии, рассказали ученые в интервью Латвийскому телевидению, сообщает портал lsm.lv.
"Один из способов - интегрировать сенсоры в покрытие, будь то дорога или бетонные конструкции, чтобы в реальном времени получать информацию о том, как меняется температура и деформация, - какие изменения происходят со временем при движении транспорта", - рассказал ведущий исследователь RTU Янис Браунфелдс.
Хотя принцип прост - качественно встроить датчик в асфальтобетон так, чтобы он служил долгие годы, но сделать это все равно непросто.
"Мы испытываем различные материалы для капсулирования сенсоров, потому что при установке они подвержены различным внешним воздействиям. Основная функция - обеспечить защиту сенсоров. Вторая - экологичность", - отметил профессор RTU Ремо Мерийс-Мери.
В дорожное покрытие необходимо встраивать не один сенсор, а целую сеть, которую нужно объединить в единую систему. "Количество сенсоров может составлять около десяти на одну ось движения транспорта, чтобы мы могли получать всю необходимую информацию. Фактически вся полоса покрывается сенсорами. Если проводить анализ в нескольких местах, то количество сенсоров сразу удваивается. Кроме того, мы рассматриваем вариант с распределенными сенсорами. Это означает, что если у нас есть кабель длиной в метр или километр, то мы можем одновременно получать данные о всем участке", - пояснил Браунфелдс.
Таким образом, в будущем можно будет не только определять состояние дорожного покрытия, но и, например, фиксировать превышение допустимой массы грузовиками.
"Мы получаем данные с автомобиля вне зависимости от того, едет он со скоростью 100 километров в час или 50. Не нужно ехать на весы - мы автоматически получаем данные", - добавил исследователь.
Сеть сенсоров также может помочь контролировать, с какой скоростью различные автомобили движутся по дороге. Одновременно такие сенсоры будут полезны и в строительстве зданий, если встраивать их в бетон.
"Это здания, индустриальные парки, где можно, во-первых, получить данные о том, как твердеет бетон. Также благодаря данным о температуре и деформациях можно понять, не образуются ли микротрещины как в конструкциях, так и в зданиях", - пояснил Браунфелдс.
Во-вторых, такие сенсоры позволят контролировать техническое состояние зданий и после завершения строительства, в процессе их повседневной эксплуатации.
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