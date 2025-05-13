Министр рассказал, что делать с дорогами в Латвии

По его словам, дорогам необходимо выделять значительно большее финансирование, чем сейчас. "Дороги должны стать вопросом номер один", - отметил министр.

Он указал, что в сейчас время на автодороги выделено 350 миллионов евро, что, по его мнению, "абсолютно недостаточно".

Атис Швинка уверен, что на дороги следует направлять не менее 650 миллионов евро в год. Также он отметил, что ликвидация Дорожного фонда была ошибкой.

"Если бы у нас была эта привязка – чем больше мы пользуемся дорогами, тем больше мы и вкладываем - в этом году в Латвии мы бы вложили 650 миллионов евро. Вместо этого мы вкладываем 350 миллионов евро бюджетных денег плюс 50 миллионов евро европейских денег", - сказал министр.

Швинка подытожил, что 350 миллионов евро средства идут как на приведение дорог в порядок, так и на их обслуживание, а на капитальные вложения остается лишь 150 миллионов евро.