Интриги, скандалы, недомолвки! Какие "скелеты в шкафу" вскрыла свадьба принцессы Евгении?

До сих пор титул самой волнительной свадьбы принадлежал бракосочетанию Гарри и Меган...

До этого момента казалось, что самым "пикантным" моментом королевских свадеб был факт отсутствия на свадьбе Меган и Гарри отца невесты, из-за чего под венец ее вел отец Гарри - принц Чарльз.

Но! Не все так просто и с родителями принцессы Евгении... Один из вопросов - смогут ли разведенные родители невесты сидеть на свадьбе рядом?

Принцесса Евгения попросила вести ее под венец своего отца - герцога Йоркского Эндрю, что абсолютно соответствует протоколу. Однако, далее следует самое интересное...

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Сценарий свадьбы предусматривает, что после этого герцог Эндрю займет место рядом с матерью Евгении - герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон, а у них не совсем теплые отношения. Пара распалась и развелась, когда Евгении было всего 6 лет.

Дело в том, что герцог Эндрю по-прежнему в распаде семьи винит мать Евгении Сару...

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Почему принц Филипп не выносит мать Евгении? Станет ли это причиной его отсутствия на свадьбе?

Еще один наболевший момент для организаторов свадьбы - это напряженные отношения между матерью невесты герцогиней Йоркской Сарой и дедушкой невесты - герцогом Эдинбургским Филиппом, мужем Елизаветы II. Оказывается, они уже годами избегают друг друга.

В основе конфликта лежит все тот же факт и неспособность простить Сару Фергюсон за то, что она ушла из семьи и за все скандалы, связанные с ее отношениями с любовником, предпринимателем Джоном Брайаном из Техаса.

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Несмотря на то, что скандал случился еще в 1992 году, когда Сару и ее любовника застукали папарацци целующим ее ступни, и бракоразводный процесс с герцогом Йоркским Эндрю на тот момент уже был начат, принц Филипп до сих пор не желает иметь никаких отношений с герцогиней Йоркской из-за той "грязи", в которой искупали королевскую семью после тех снимков.

Более того, принц Филипп не может простить того, что уже после развода с герцогом Йоркским в 2010 году за внушительную сумму, а именно за 500 000 фунтов стерлингов, Сара предлагала СМИ фотографии из личного архива с кадрами повседневной жизни пары.

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Истинная причина, почему на свадьбе не будет герцогини Камиллы...

Оказывается, есть и еще один "скелет в шкафу" - так герцогиня Йоркская Сара ни разу лицом к лицу не сталкивалась с супругой принца Чарльза герцогиней Камиллой. Причина тому - хорошие отношения Сары Фергюсон с принцессой Дианой.

Известно, что в качестве официальной причины отстутсвия герцогини Камиллы СМИ называют необходимость ее пребывания в Шотландии, но это по всей видимости только предлог...

Какой станет свадьба принцессы Евгении мы расскажем и покажем уже совсем скоро - оставайтесь с нами!