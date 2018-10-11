Интриги, скандалы, недомолвки! Какие "скелеты в шкафу" вскрыла свадьба принцессы Евгении?

Ну что же, в пятницу, 12 октября, внучка Ее Величества королевы Англии Елизаветы II принцесса Евгения сочетается браком со своим 32-летним бойфрендом Джеком Бруксбэнком. Церемония пройдет там же, где и нашумевшая "свадьба года" Меган Маркл и принца Гарри - на территории Виндзорского замка. Но оказывается, не все так просто с этой свадьбой, за ней уже тянется шлейф скандалов и она уже претендует быть крайне волнительной. И вот почему!
До сих пор титул самой волнительной свадьбы принадлежал бракосочетанию Гарри и Меган...
До этого момента казалось, что самым "пикантным" моментом королевских свадеб был факт отсутствия на свадьбе Меган и Гарри отца невесты, из-за чего под венец ее вел отец Гарри - принц Чарльз.
Но! Не все так просто и с родителями принцессы Евгении... Один из вопросов - смогут ли разведенные родители невесты сидеть на свадьбе рядом?
Принцесса Евгения попросила вести ее под венец своего отца - герцога Йоркского Эндрю, что абсолютно соответствует протоколу. Однако, далее следует самое интересное...
Сценарий свадьбы предусматривает, что после этого герцог Эндрю займет место рядом с матерью Евгении - герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон, а у них не совсем теплые отношения. Пара распалась и развелась, когда Евгении было всего 6 лет.
Дело в том, что герцог Эндрю по-прежнему в распаде семьи винит мать Евгении Сару...
Почему принц Филипп не выносит мать Евгении? Станет ли это причиной его отсутствия на свадьбе?
Еще один наболевший момент для организаторов свадьбы - это напряженные отношения между матерью невесты герцогиней Йоркской Сарой и дедушкой невесты - герцогом Эдинбургским Филиппом, мужем Елизаветы II. Оказывается, они уже годами избегают друг друга.
В основе конфликта лежит все тот же факт и неспособность простить Сару Фергюсон за то, что она ушла из семьи и за все скандалы, связанные с ее отношениями с любовником, предпринимателем Джоном Брайаном из Техаса.
Несмотря на то, что скандал случился еще в 1992 году, когда Сару и ее любовника застукали папарацци целующим ее ступни, и бракоразводный процесс с герцогом Йоркским Эндрю на тот момент уже был начат, принц Филипп до сих пор не желает иметь никаких отношений с герцогиней Йоркской из-за той "грязи", в которой искупали королевскую семью после тех снимков.
Более того, принц Филипп не может простить того, что уже после развода с герцогом Йоркским в 2010 году за внушительную сумму, а именно за 500 000 фунтов стерлингов, Сара предлагала СМИ фотографии из личного архива с кадрами повседневной жизни пары.
Истинная причина, почему на свадьбе не будет герцогини Камиллы...
Оказывается, есть и еще один "скелет в шкафу" - так герцогиня Йоркская Сара ни разу лицом к лицу не сталкивалась с супругой принца Чарльза герцогиней Камиллой. Причина тому - хорошие отношения Сары Фергюсон с принцессой Дианой.
Известно, что в качестве официальной причины отстутсвия герцогини Камиллы СМИ называют необходимость ее пребывания в Шотландии, но это по всей видимости только предлог...
Какой станет свадьба принцессы Евгении мы расскажем и покажем уже совсем скоро - оставайтесь с нами!