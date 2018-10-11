За девять месяцев увеличилось число выписанных больничных листов

В этом году за девять месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось количество уникальных случаев выписки больничных листов, заявила сегодня после заседания консультативного совета Национальной службы здравоохранения (НСЗ) министр здравоохранения Анда Чакша.
Также увеличилась сумма, выплаченная за нетрудоспособность, но это больше связано с увеличением минимальной зарплаты и другими факторами.
Сегодня на заседании консультативного совета НСЗ, Министерство благосостояния, Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) представили свое видение решения проблемы больничных листов.
Министр пояснила, что, к сожалению 80% больничных листов невозможно проанализировать так как они попадают в категорию "общий случай", а 20% остальных связаны с беременностью и болезнью ребенка.
ЛКРД и ЛССП считают, что нужно более детально анализировать эти 80% случаев. Чтобы это сделать, нужны поправки к нормативным актам, поскольку сейчас из-за защиты данных в больничных листах не указываются диагнозы.
Министр считает, что работодатели действительно не должны видеть диагнозы, но они могут появляться в данных НСЗ. Министерство здравоохранения проведет дискуссию о необходимости поправок к правилам.
По мнению Чакши, нужно понять, каковы причины больничных листов и как мотивировать людей раньше возвращаться на работу. Также нужно понять, почему больничных листов так много и зачем нужны повторные больничные листы в разницей в несколько дней.
Вопрос о большом количестве больничных листов обсуждается в Латвии уже давно.