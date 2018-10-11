За девять месяцев увеличилось число выписанных больничных листов

Также увеличилась сумма, выплаченная за нетрудоспособность, но это больше связано с увеличением минимальной зарплаты и другими факторами.

Сегодня на заседании консультативного совета НСЗ, Министерство благосостояния, Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) представили свое видение решения проблемы больничных листов.

Министр пояснила, что, к сожалению 80% больничных листов невозможно проанализировать так как они попадают в категорию "общий случай", а 20% остальных связаны с беременностью и болезнью ребенка.

ЛКРД и ЛССП считают, что нужно более детально анализировать эти 80% случаев. Чтобы это сделать, нужны поправки к нормативным актам, поскольку сейчас из-за защиты данных в больничных листах не указываются диагнозы.

Министр считает, что работодатели действительно не должны видеть диагнозы, но они могут появляться в данных НСЗ. Министерство здравоохранения проведет дискуссию о необходимости поправок к правилам.

По мнению Чакши, нужно понять, каковы причины больничных листов и как мотивировать людей раньше возвращаться на работу. Также нужно понять, почему больничных листов так много и зачем нужны повторные больничные листы в разницей в несколько дней.