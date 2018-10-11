"Для развития/За!" также проведет переговоры с отдельными партиями

Этим шагом объединение не берет на себя инициативу в формировании правительсва, а хочет проконсультироваться по возникшей ситуации.

Сегодня "Для развития/За!" проведет совещание руководства.

В пятницу, 12 октября, "Для развития/За!" проведет встречу с "Новым Единством", также может пройти встреча с Союзом "зеленых" и крестьян и национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Ранее переговоры проводили Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV", которые получили больше всего мандатов в новом Сейме, не считая "Согласия".