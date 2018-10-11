"Для развития/За!" также проведет переговоры с отдельными партиями

Объединение "Для развития/За!" также планирует провести консультации с отдельными избранными в парламент партиями.
Этим шагом объединение не берет на себя инициативу в формировании правительсва, а хочет проконсультироваться по возникшей ситуации.
Сегодня "Для развития/За!" проведет совещание руководства.
В пятницу, 12 октября, "Для развития/За!" проведет встречу с "Новым Единством", также может пройти встреча с Союзом "зеленых" и крестьян и национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.
Ранее переговоры проводили Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV", которые получили больше всего мандатов в новом Сейме, не считая "Согласия".
Кандидат в премьеры "Для развития/За!" Артис Пабрикс сегодня утром на ЛТВ заявил, что после первой эйфории от результатов выборов заметны сложности. Первый раунд переговоров НКП и "KPV LV" принес больше вопросов, чем ответов.