Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

"Для развития/За!" также проведет переговоры с отдельными партиями

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Артис Пабрикс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Объединение "Для развития/За!" также планирует провести консультации с отдельными избранными в парламент партиями.

Этим шагом объединение не берет на себя инициативу в формировании правительсва, а хочет проконсультироваться по возникшей ситуации.

Сегодня "Для развития/За!" проведет совещание руководства.

В пятницу, 12 октября, "Для развития/За!" проведет встречу с "Новым Единством", также может пройти встреча с Союзом "зеленых" и крестьян и национальным объединением "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Ранее переговоры проводили Новая консервативная партия (НКП) и "KPV LV", которые получили больше всего мандатов в новом Сейме, не считая "Согласия".

Кандидат в премьеры "Для развития/За!" Артис Пабрикс сегодня утром на ЛТВ заявил, что после первой эйфории от результатов выборов заметны сложности. Первый раунд переговоров НКП и "KPV LV" принес больше вопросов, чем ответов.

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