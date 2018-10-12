Пт, 12.10.2018
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Россия запретила поставки нефти в Беларусь

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Нефть

ФОТО: Reuters/ScanPix

Россия ввела запрет на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 11 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что запрет вступает в силу в ноябре 2018 года и продлится по меньшей мере до конца 2019 года.

Протокол, подписанный между Россией и Белоруссией, предусматривает запрет на поставки нефтепродуктов - темных нефтепродуктов, дизельного топлива, сказал он.

"Он также предусматривает частично поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в республике Беларусь и которые с точки зрения внутреннего потребления им необходимы. Это отдельный перечень к протоколу, большой перечень - лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция нефтехимических заводов", - сказал Новак.

Как сообщал Корреспондент.net, между Россией и Беларусью возник конфликт из-за расхождений в подходах к определению цены на газ. Россия в ответ сократила поставки нефти в Беларусь, передает Korrespondent.net.

В результате президент Беларуси Александр Лукашенко поручил найти замену российской нефти за счет закупки этого топлива у других стран.

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