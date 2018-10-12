Немецкий журналист предсказал Европе эпидемию страшного заболевания

Известно: в древности в обозначенный временной промежуток несколько лет отличались аномально низкой температурой. Это время даже называли "годы без лета". Ему предшествовал период активной вырубки римлянами лесов (древесина требовалась для обогрева и строительства растущей империи). Также произошла серия извержений вулканов.

Низкие температуры благотворно сказались на развитии возбудителя чумы. Плюс, формирование торговой (Шелковый путь) способствовало быстрому распространению возбудителя. Итог - смерть миллионов. Сейчас торговые пути развиты по всему миру, что еще больше облегчает задачу патогенам, передает Meddaily ru.