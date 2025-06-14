Минздрав планирует ограничить использование слова "клиника" в названиях компаний

Министерство установило, что компании, предоставляющие услуги, связанные со здоровьем, например, косметологические процедуры, которые не являются медицинскими, часто используют в названиях своих структурных подразделений и филиалов, в том числе на вывесках и в рекламе, слова, создающие у потребителя впечатление, будто они предоставляют медицинские услуги - например, слово "клиника". Это вводит потребителей в заблуждение относительно уровня квалификации оказываемых услуг.

Косметологи, косметики и специалисты по косметологии, признанные медицинскими работниками, обязаны быть зарегистрированы в реестре медицинских лиц, проходить повышение квалификации и подтверждение (сертификацию и ресертификацию) своей специализации.

В Латвии также можно освоить различные профессии в сфере красоты в рамках курсов неформального образования. Выпускники этих курсов не считаются медицинскими работниками и могут выполнять только гигиенические и неинвазивные процедуры по уходу за кожей лица и тела, установленные в пределах соответствующей профессии.

Такие специалисты не имеют права делать косметические инъекции, работать с аппаратными методиками и мезороллерами - это компетенция квалифицированных специалистов по косметологии, являющихся медицинскими работниками.

Министерство подчеркивает, что для решения этой проблемы необходимо внести поправки в Закон об оказании медицинской помощи, установив ограничение для предпринимателей, не предоставляющих медицинские услуги, но оказывающих услуги, связанные со здоровьем человека, использовать в своих названиях слово "клиника" или другие формулировки, способные создать впечатление о наличии медицинских услуг.

Также планируется согласовать переходные положения, установив срок для изменения названий или вывесок.

Одновременно поправки предусматривают закрепление в законе обязанности медицинских учреждений передавать данные о здоровье пациентов в систему электронного здравоохранения, а также обязанности поставщиков медицинских услуг знакомиться с накопленными в системе E-здоровья данными, обеспечивая непрерывность информации и преемственность лечения.

В настоящее время в законе нет требования о передаче медицинских данных пациента в систему E-здоровья, а также не закреплена обязанность поставщиков медицинских услуг знакомиться с этой информацией.