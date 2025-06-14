Минздрав планирует ограничить использование слова "клиника" в названиях компаний

Планируется ограничить вводящее в заблуждение использование слова "клиника" в названиях компаний, которые не предоставляют медицинские услуги. Такие поправки подготовило Министерство здравоохранения Латвии.
Министерство установило, что компании, предоставляющие услуги, связанные со здоровьем, например, косметологические процедуры, которые не являются медицинскими, часто используют в названиях своих структурных подразделений и филиалов, в том числе на вывесках и в рекламе, слова, создающие у потребителя впечатление, будто они предоставляют медицинские услуги - например, слово "клиника". Это вводит потребителей в заблуждение относительно уровня квалификации оказываемых услуг.
Косметологи, косметики и специалисты по косметологии, признанные медицинскими работниками, обязаны быть зарегистрированы в реестре медицинских лиц, проходить повышение квалификации и подтверждение (сертификацию и ресертификацию) своей специализации.
В Латвии также можно освоить различные профессии в сфере красоты в рамках курсов неформального образования. Выпускники этих курсов не считаются медицинскими работниками и могут выполнять только гигиенические и неинвазивные процедуры по уходу за кожей лица и тела, установленные в пределах соответствующей профессии.
Такие специалисты не имеют права делать косметические инъекции, работать с аппаратными методиками и мезороллерами - это компетенция квалифицированных специалистов по косметологии, являющихся медицинскими работниками.
Министерство подчеркивает, что для решения этой проблемы необходимо внести поправки в Закон об оказании медицинской помощи, установив ограничение для предпринимателей, не предоставляющих медицинские услуги, но оказывающих услуги, связанные со здоровьем человека, использовать в своих названиях слово "клиника" или другие формулировки, способные создать впечатление о наличии медицинских услуг.
Также планируется согласовать переходные положения, установив срок для изменения названий или вывесок.
Одновременно поправки предусматривают закрепление в законе обязанности медицинских учреждений передавать данные о здоровье пациентов в систему электронного здравоохранения, а также обязанности поставщиков медицинских услуг знакомиться с накопленными в системе E-здоровья данными, обеспечивая непрерывность информации и преемственность лечения.
В настоящее время в законе нет требования о передаче медицинских данных пациента в систему E-здоровья, а также не закреплена обязанность поставщиков медицинских услуг знакомиться с этой информацией.
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