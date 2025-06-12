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Полиция шутит: разыскивается лето - видели в +25 и с ароматом гриля

Летний день в Риге. Фонтан в парке Кронвалда

Сегодня, 12 июня, государственная полиция в своем аккаунте в соцсети Facebook опубликовала шуточный пост о том, что разыскивается лето.

"Дождливые дни и куртки в июне заставляют задаваться серьёзными вопросами", - сказано в посте полиции. - Мы официально начинаем поиски лета- подозреваемая пропала без вести. Возможно, прячется за тучами или уехала на юг".

На приложенном фото указано, что лето последний раз видели при температуре +25 °, в солнечных очках и с ароматом гриля.

В полиции попросили сообщить, "если вы заметите загорающих людей, услышите веселую музыку с пикника или почувствуете теплый ветер".

Ранее сообщалось, что синоптики дали не самый радостный прогноз на ближайшие дни и Лиго.

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