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Грибной сезон начался: нормально ли это для июня?

Лисички. Иллюстративное фото

Хотя лето только началось, но некоторые грибники уже хвастаются урожаем в соцсетях. Среди грибов попадаются и лисички, и более благородные грибы. Портал LSM+ разбирался - не слишком ли рано в этом году стартовал грибной сезон?

На Рижском центральном рынке уже продаются лисички, хоть они и очень мелкие.

"Они так всегда. До Лиго маленькие идут, потом они перестают, потом идут уже крупные мховые. А так это всегда. Маленькие - первые", - рассказала Ирина, опытный грибник.

Продавец грибов Татьяна заметила, что лисички появляются к Лиго. В этом году они вышли примерно на две недели раньше обычного. На прилавках Центрального рынка пока можно найти только лисички - другие грибы еще не появились.

Миколог Инита Даниэле отмечает, что появление грибов в начале июня - обычное явление.

"Может быть, в этом году грибов больше, поскольку у нас погодные условия такие, как осенью, скорее, а не как летом", - сказала она.

Грибы могут расти где угодно, даже в саду - главное, чтобы рядом были подходящие деревья, с которыми они "дружат" и обмениваются питательными веществами, заметила миколог.

"Если это, например, боровик еловый, будет в еловом лесу. Боровик сосновый - в сосновом. Летний боровик с дубом растет. Маслята с сосной", - поделилась Даниэле.

Лисички же любят плотную почву и чаще всего растут рядом с березами и соснами, даже на тропинках. Главное для грибов - влага: без дождей их не будет, а в теплую и влажную погоду они появятся, рассказала эксперт.

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