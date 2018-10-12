ВИДЕО: Мужчина вломился в чужой дом в Иманте и... заснул

В среду, 10 октября, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в частный дом в Иманте. Звонивший рассказывал, что видел мужчину, который выбил оконное стекло и залез в частный дом.
Калитка была закрыта, поэтому стражи порядка перелезли через забор и обследовали здание, сразу заметив, что одно в одном из окон было выбито стекло. Немногим позже полицейский залез в окно, в то время как его напарник остался снаружи караулить, чтобы нарушитель не сбежал через другие окна.
В одной из спален полицейский заметил мужчину, который рядом с кроватью оставил обувь, а сам решил вздремнуть.
Полицейский обратился к мужчине с вопросом - кому принадлежит дом.
Сначала тот отвечал, что пришел в гости, но потом сознался, что вломился в дом, поскольку хотел вздермнуть.
Нарушитель был задержан и на место происшествия были вызваны сотрдники Госполиции. В то же время к дому подъехал и хозяин дома со службой охраны, которые отреагировали на сработавшую в доме сигнализацию.
Были выявлены несколько свидетелей происшествия и 45-летний нарушитель был передан Госполиции, которая в данный момент начала уголовный процесс о нарочной порче чужого имущества. За такое преступление грозит срок вплоть до двух лет лишения свободы.