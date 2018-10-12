Пт, 12.10.2018
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ВИДЕО: Мужчина вломился в чужой дом в Иманте и... заснул

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ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

В среду, 10 октября, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в частный дом в Иманте. Звонивший рассказывал, что видел мужчину, который выбил оконное стекло и залез в частный дом. 

Калитка была закрыта, поэтому стражи порядка перелезли через забор и обследовали здание, сразу заметив, что одно в одном из окон было выбито стекло. Немногим позже полицейский залез в окно, в то время как его напарник остался снаружи караулить, чтобы нарушитель не сбежал через другие окна. 

В одной из спален полицейский заметил мужчину, который рядом с кроватью оставил обувь, а сам решил вздремнуть.

Полицейский обратился к мужчине с вопросом - кому принадлежит дом.

Сначала тот отвечал, что пришел в гости, но потом сознался, что вломился в дом, поскольку хотел вздермнуть. 

Нарушитель был задержан и на место происшествия были вызваны сотрдники Госполиции. В то же время к дому подъехал и хозяин дома со службой охраны, которые отреагировали на сработавшую в доме сигнализацию. 

Были выявлены несколько свидетелей происшествия и 45-летний нарушитель был передан Госполиции, которая в данный момент начала уголовный процесс о нарочной порче чужого имущества. За такое преступление грозит срок вплоть до двух лет лишения свободы. 

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