ВИДЕО: Мужчина вломился в чужой дом в Иманте и... заснул

Калитка была закрыта, поэтому стражи порядка перелезли через забор и обследовали здание, сразу заметив, что одно в одном из окон было выбито стекло. Немногим позже полицейский залез в окно, в то время как его напарник остался снаружи караулить, чтобы нарушитель не сбежал через другие окна.

В одной из спален полицейский заметил мужчину, который рядом с кроватью оставил обувь, а сам решил вздремнуть.

Полицейский обратился к мужчине с вопросом - кому принадлежит дом.

Сначала тот отвечал, что пришел в гости, но потом сознался, что вломился в дом, поскольку хотел вздермнуть.

Нарушитель был задержан и на место происшествия были вызваны сотрдники Госполиции. В то же время к дому подъехал и хозяин дома со службой охраны, которые отреагировали на сработавшую в доме сигнализацию.