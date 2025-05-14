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Кремль не раскрывает состав делегации на переговорах в Стамбуле (1)

Диктатор Путин
Диктатор Путин Фото: Reuters/ScanPix

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду, 14 мая, вновь не смог сообщить, кто будет представлять Россию на переговорах с Украиной, намеченных на четверг в Стамбуле, отметив, что соответствующих указаний от Путина пока не поступало.

"Нет, в этом отношении ничего не изменилось. Мы сделаем это, когда получим соответствующее указание от президента. Пока таких указаний не было", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил: "Могу еще раз подтвердить, что все, что президент сказал в заявлении от 11 мая, остается в силе. Действительно, российская делегация будет ожидать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра".

В ночь на воскресенье Путин предложил возобновить 15 мая в Стамбуле переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится на эти переговоры, но готов встретиться только с Путиным.

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