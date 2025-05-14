Огрский музей выставил форму российского солдата и мог нарушить Женевскую конвенцию

Эксперт по музейной этике Астридa Рогуле добавила: "Если бы форму передали родственники погибшего - это одно. Но она, вероятно, была снята с трупа, еще и с кровью. Это уже вопрос не цели, а способа". Подчеркивается, что подобная практика является анахронизмом и больше напоминает мародерство, чем документирование истории.

Отдельную озабоченность вызвало то, что выставку курировал не профессиональный историк, а местный политик. Хелманис, не обладая соответствующим образованием, активно вмешивается в работу музея, имея прямое влияние на его финансирование и состав команды. Такая практика, по мнению экспертов, создает конфликт интересов и подрывает доверие к институции.

Критики утверждают, что это уже не первый случай, когда мэр Огрe использует музей как инструмент политического влияния. Ранее он пытался организовать выставку фарфора российского миллиардера под санкциями Петра Авена. Также в Огре продолжаются споры о памятнике солдату Латышского легиона СС, о чем уже писал TVNET.

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После начала общественного обсуждения экспозиция была на несколько дней закрыта - официально "по техническим причинам". Однако связывают это с давлением со стороны общественности и медиа.

Жалоба с требованием правовой оценки действий музея уже направлена в Государственную полицию. Обсуждается возможная проверка на соответствие международным соглашениям, которые Латвия обязалась соблюдать, в том числе Женевской конвенции.