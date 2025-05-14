Огрский музей выставил форму российского солдата и мог нарушить Женевскую конвенцию

Огрский музей истории и искусства выставил на обозрение форму погибшего российского солдата, предположительно, снятую с тела и запятнанную кровью. Новая экспозиция "Мы и они", посвященная борьбе Украины за независимость, вызвала не только волну споров, но и вопросы о возможных нарушениях международных гуманитарных норм, включая Женевскую конвенцию 1949 года.
На третьем этаже музея разместили экспозицию Mēs un viņi ("Мы и они"), в которой, как сообщил музейный сотрудник и отставной майор Гунар Русиньш, представлена форма погибшего российского солдата, переданная украинскими военными. По его словам, "форма была с кровью" и источала зловонный запах во время транспортировки. Слова Русиньша стали поводом для резкой критики со стороны музейного сообщества и правозащитников.
Несмотря на очевидную двусмысленность такого экспоната, руководство музея и глава Огрской думы Эгилс Хелманис (Национальное объединение) отказались признавать этический конфликт. Хелманис, выступающий одновременно и как политик, и как неформальный куратор выставки, утверждает, что целью экспозиции является разоблачение "ужасов войны" и "борьба с российской пропагандой".
По мнению членов Латвийской национальной комиссии ICOM (Международного совета музеев), действия музея нарушают как этический кодекс организации, так и международное право. Майя Мейере-Оша, член правления ICOM Latvia, прямо указала на статьи 15 и 17 Женевской конвенции, запрещающие осквернение тел погибших и требующие сохранения возможности их последующей идентификации. Использование личных вещей, таких как форма, без уверенности в захоронении тела может трактоваться как неуважение к умершему.
Эксперт по музейной этике Астридa Рогуле добавила: "Если бы форму передали родственники погибшего - это одно. Но она, вероятно, была снята с трупа, еще и с кровью. Это уже вопрос не цели, а способа". Подчеркивается, что подобная практика является анахронизмом и больше напоминает мародерство, чем документирование истории.
Отдельную озабоченность вызвало то, что выставку курировал не профессиональный историк, а местный политик. Хелманис, не обладая соответствующим образованием, активно вмешивается в работу музея, имея прямое влияние на его финансирование и состав команды. Такая практика, по мнению экспертов, создает конфликт интересов и подрывает доверие к институции.
Критики утверждают, что это уже не первый случай, когда мэр Огрe использует музей как инструмент политического влияния. Ранее он пытался организовать выставку фарфора российского миллиардера под санкциями Петра Авена. Также в Огре продолжаются споры о памятнике солдату Латышского легиона СС, о чем уже писал TVNET.
После начала общественного обсуждения экспозиция была на несколько дней закрыта - официально "по техническим причинам". Однако связывают это с давлением со стороны общественности и медиа.
Жалоба с требованием правовой оценки действий музея уже направлена в Государственную полицию. Обсуждается возможная проверка на соответствие международным соглашениям, которые Латвия обязалась соблюдать, в том числе Женевской конвенции.
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