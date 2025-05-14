Мерц пригласил Трампа посетить землю его предков

"Я пригласил его приехать в Германию и посетить нас на родине его предков в Бад-Дюркхайме. И я намерен отправиться туда вместе с ним", - заявил Мерц во вторник вечером на экономической конференции, организованной его консервативной партией "Христианско-демократический союз" (ХДС).

На прошлой неделе, через два дня после вступления в должность главы правительства, Мерц провел получасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого и передал ему это приглашение. Трамп пока никак публично не прокомментировал его.

Родовые корни Дональда Трампа уходят в небольшой винодельческий поселок Кальштадт, расположенный в округе Бад-Дюркхайм федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Именно в этом селении в 1869 году родился дед нынешнего президента США Фридрих Трумп (Фредерик Трамп), эмигрировавший в Соединенные Штаты в 1885 году.

Отец Дональда Трампа Фред Трамп родился в 1905 году в Нью-Йорке. Во времена обеих мировых войн, когда в США распространялись антигерманские настроения и дискриминация по отношению к немцам, Фред Трамп отрицал свое немецкое происхождение и утверждал, что его отец был шведом родом из Карлстада в Швеции.

Сам Фридрих Мерц в 1970-х годах проходил военную службу в Пфальце и хорошо знаком с этим регионом.

Кроме того, канцлер подтвердил намерение уже "в самом ближайшем будущем" посетить Трампа в Вашингтоне. По словам Мерца, на встрече планируется обсудить вопросы, касающиеся НАТО, а также актуальные вызовы, такие как прекращение войны в Украине.