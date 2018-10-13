Свадебное платье принцессы Евгении обнажило шрам на спине. Здесь кроется какая-то тайна?

Оказывается, шрам этот принцесса получила в детстве, пережив операцию, связанную со сколиозом. Девочке было 12 лет. Смелое решение - показать всем свой шрам и не стесняться его!

"Я думаю, что этот мой шаг изменит понятие красоты как таковое", - прокомментировала принцесса Евгения.

"Если ты можешь свои людям открыть шрам, значит это правильные и твои люди", - добавила она.