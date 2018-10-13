Сб, 13.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET
  • TVNET Rus
  • Красотка
  • Жизнь
  • Свадебное платье принцессы Евгении обнажило шрам на спине. Здесь кроется какая-то тайна?

Свадебное платье принцессы Евгении обнажило шрам на спине. Здесь кроется какая-то тайна? Смелая невеста

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AFP/SCANPIX

Принцесса Эвгения на свою свадьбу с Джеком Бруксбенком выбрала свадебное платье дизайнера Питера Пилото, которое обнажило шрам через всю спину.

Оказывается, шрам этот принцесса получила в детстве, пережив операцию, связанную со сколиозом. Девочке было 12 лет. Смелое решение - показать всем свой шрам и не стесняться его!

"Я думаю, что этот мой шаг изменит понятие красоты как таковое", - прокомментировала принцесса Евгения.

"Если ты можешь свои людям открыть шрам, значит это правильные и твои люди", - добавила она.

ФОТО: PA Wire/Reuters/API/AFP

Читать также

Актуально

НАВЕРХ