Свадебное платье принцессы Евгении обнажило шрам на спине. Здесь кроется какая-то тайна? Смелая невеста
13 октября 2018, 8:51
Принцесса Эвгения на свою свадьбу с Джеком Бруксбенком выбрала свадебное платье дизайнера Питера Пилото, которое обнажило шрам через всю спину.
Оказывается, шрам этот принцесса получила в детстве, пережив операцию, связанную со сколиозом. Девочке было 12 лет. Смелое решение - показать всем свой шрам и не стесняться его!
"Я думаю, что этот мой шаг изменит понятие красоты как таковое", - прокомментировала принцесса Евгения.
"Если ты можешь свои людям открыть шрам, значит это правильные и твои люди", - добавила она.