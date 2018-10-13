ФОТО: AFP/AP/EPA/ScanPix

На свадьбу принцессы Эйжении и Джека Бруксбенка собрались монархические особы.

ФОТО: PA/ReutersScanpix

ФОТО: PA/ReutersScanpix

ФОТО: PA/ReutersScanpix

ФОТО: PA/ReutersScanpix

ФОТО: PA/ReutersScanpix

ФОТО: PA/ReutersScanpix

ФОТО: Reuters/ScanPix