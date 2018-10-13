TVNET RusКрасоткаМодаСтиль королевской свадьбы: королева, герцоги и принцессыСтиль королевской свадьбы: королева, герцоги и принцессыEgoiste Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать13 октября 2018, 9:54ФОТО: AFP/AP/EPA/ScanPixНа свадьбу принцессы Эйжении и Джека Бруксбенка собрались монархические особы.ФОТО: PA/ReutersScanpixФОТО: PA/ReutersScanpixФОТО: PA/ReutersScanpixФОТО: PA/ReutersScanpixФОТО: PA/ReutersScanpixФОТО: PA/ReutersScanpixФОТО: Reuters/ScanPixПоделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьвеликобританиякоролевапринцессасвадьба