Религиозным школам в Австралии хотят запретить исключать геев

По информации агентства, речь идет в том числе и о религиозных школах, которые ранее могли отчислять учащихся по этому признаку. «Когда мы зачисляем или трудоустраиваем людей в католические школы, мы ожидаем, что они будут придерживаться ценностей и миссии школы», — заявил архиепископ Марк Кольридж.

Моррисон добавил, что правительство не одобряет дискриминацию студентов в религиозных частных школах. Тем не менее, в ближайшие две недели будет рассмотрен вопрос о том, ограничивает ли принятие однополых браков свободу вероисповедания. Он отметил, что все изменения должны быть приняты в интересах детей, передает Lenta ru.