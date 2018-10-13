Сб, 13.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Религиозным школам в Австралии хотят запретить исключать геев

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Скотт Моррисон

ФОТО: EPA/Scanpix

Частным учебным учреждениям в Австралии хотят запретить исключать школьников из-за их сексуальной ориентации. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает Reuters.

По информации агентства, речь идет в том числе и о религиозных школах, которые ранее могли отчислять учащихся по этому признаку. «Когда мы зачисляем или трудоустраиваем людей в католические школы, мы ожидаем, что они будут придерживаться ценностей и миссии школы», — заявил архиепископ Марк Кольридж.

Моррисон добавил, что правительство не одобряет дискриминацию студентов в религиозных частных школах. Тем не менее, в ближайшие две недели будет рассмотрен вопрос о том, ограничивает ли принятие однополых браков свободу вероисповедания. Он отметил, что все изменения должны быть приняты в интересах детей, передает Lenta ru.

Как отмечает агентство, гей-браки были легализованы в Австралии в декабре 2017 года. Парламент рассмотрел вопрос после общенационального почтового опроса, в ходе которого две трети австралийцев высказались в поддержку однополых браков.

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