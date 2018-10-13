Мелания Трамп: на слухи об изменах мужа я не обращаю внимания

Мелания Трамп рассказала о своей семейной жизни в пространном интервью телекомпании Эй-би-си, отрывки из которого были опубликованы в пятницу.

Она назвала распространяемые в СМИ догадки об адюльтере со стороны ее мужа "слухами и спекуляциями" и сказала, что они ей неприятны. На вопрос, любит ли она Дональда Трампа, первая леди ответила: "Да, у нас все в порядке".

Сам Трамп в прошлом отрицал обвинения в изменах жене. Об интимных связях с ним заявляли порнозвезда Сторми Дэниэлс и бывшая модель журнала "Плейбой" Карен Макдугал.

По словам Мелании Трамп, пресса не всегда правильно пишет об их отношениях с мужем. "Я не обращаю на это внимания. Я - мать и первая леди, и мне есть о чем думать и чем заниматься", - сказала она.

"Я знаю, что правильно и что правда. А что - неправда", - добавила Трамп.

Она не стала комментировать высказывания адвоката Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани, который публично говорил, что она верит мужу, когда тот отрицает связь со Сторми Дэниэлс, передает BBC.

"Я ни о чем не говорила с господином Джулиани", - сказала она.