Мелания Трамп: на слухи об изменах мужа я не обращаю внимания

Первая леди США Мелания Трамп отрицает предположения о разладе в отношениях с Дональдом Трампом. По ее словам, на слухи об измене мужа она "не обращает внимания", потому что у нее есть дела поважнее.
Мелания Трамп рассказала о своей семейной жизни в пространном интервью телекомпании Эй-би-си, отрывки из которого были опубликованы в пятницу.
Она назвала распространяемые в СМИ догадки об адюльтере со стороны ее мужа "слухами и спекуляциями" и сказала, что они ей неприятны. На вопрос, любит ли она Дональда Трампа, первая леди ответила: "Да, у нас все в порядке".
Сам Трамп в прошлом отрицал обвинения в изменах жене. Об интимных связях с ним заявляли порнозвезда Сторми Дэниэлс и бывшая модель журнала "Плейбой" Карен Макдугал.
По словам Мелании Трамп, пресса не всегда правильно пишет об их отношениях с мужем. "Я не обращаю на это внимания. Я - мать и первая леди, и мне есть о чем думать и чем заниматься", - сказала она.
"Я знаю, что правильно и что правда. А что - неправда", - добавила Трамп.
Она не стала комментировать высказывания адвоката Дональда Трампа, Рудольфа Джулиани, который публично говорил, что она верит мужу, когда тот отрицает связь со Сторми Дэниэлс, передает BBC.
"Я ни о чем не говорила с господином Джулиани", - сказала она.
В первой части интервью, опубликованной в четверг, Мелания Трамп заявила, что женщины, которые выдвигают обвинения в сексуальных домогательствах, должны предъявлять "неопровержимые доказательства". Также она назвала себя одной из главных жертв кибербуллинга - преследования в соцсетях.