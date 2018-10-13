Россия возобновит пилотируемые полеты в космос до конца года

"Специалисты изучают все материалы по нештатной работе ракеты-носителя "Союз-ФГ", которые ежедневно поступают в их распоряжение, - заявил собеседник агентства. - Исходим из того, что после завершения работы комиссии будут приняты исчерпывающие меры по восстановлению высокой надежности ракеты-носителя".

Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск корабля "Союз МС-11" с космодрома Байконур может состояться уже в конце следующего месяца - предположительно, 28 ноября. В свою очередь, источник РИА "Новости" заявил, что следующий запуск планируется провести с 5 по 7 декабря. Позже другой собеседник агентства пояснил, что "предварительно называются разные даты..., но ничего еще не определено", передает Deutsche Welle.