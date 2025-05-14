Кривошей, обвиняемый в убийстве Бункуса, предстанет перед судом за хулиганство на судебном заседании

Прокуратура, не называя имени обвиняемого, поясняет, что 26 сентября прошлого года в Рижском городском суде состоялось открытое заседание по уголовному делу, в ходе которого обвиняемый из хулиганских побуждений громко прервал выступление прокурора, употребив вульгарное ругательство.

Он также проигнорировал выговор председателя судебного заседания за пренебрежение правилами процедуры, выступив без разрешения. Несмотря на выговор, обвиняемый продолжал вести себя громко и агрессивно, ругался и обвинял прокурора во лжи и коррупции.

Поскольку он не подчинился указаниям суда прекратить выкрики и продолжал нарушать порядок во время слушаний, председательствующий судья распорядился выдворить его из зала суда. Пока его выводили, обвиняемый продолжал демонстрировать несдержанность и грубо оскорблять прокурора.

Ранее сообщалось, что 26 сентября прошлого года в Рижском городском суде с выступления прокурора начались прения по делу об убийстве Бункуса. Как сообщили тогда агентству LETA, перед началом прений обвиняемый Кривошей начал вести себя агрессивно и неуважительно по отношению к суду и участникам заседания. Когда его выводили из зала суда, он плюнул в прокурора.

Суд первой инстанции признал гражданина России Кривошея виновным в убийстве Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению, а бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман были признаны виновными в заказе убийства и приговорены к 15 годам лишения свободы.

В настоящее время приговор обжалуется в Рижском районном суде.