Оценена ситуация с безопасностью в преддверии местных выборов

На заседании Совета по национальной безопасности (NDP), состоявшемся в среду, 14 мая, в Рижском замке, были заслушаны доклады органов государственной безопасности о текущей ситуации, в том числе дана оценка ситуации в информационном пространстве и кибербезопасности в преддверии выборов в самоуправления в июне.