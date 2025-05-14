Оценена ситуация с безопасностью в преддверии местных выборов

На заседании Совета по национальной безопасности (NDP), состоявшемся в среду, 14 мая, в Рижском замке, были заслушаны доклады органов государственной безопасности о текущей ситуации, в том числе дана оценка ситуации в информационном пространстве и кибербезопасности в преддверии выборов в самоуправления в июне.
Местные выборы в Латвии пройдут в первые выходные июня.
Кроме того, по словам советника президента Эдгара Ринкевича Мартиньша Дрегериса, на заседании был заслушан доклад министра сообщения Атиса Швинки о текущей ситуации с решениями по защите международного аэропорта "Рига" от несанкционированных дронов.
NDP также положительно оценил работу органов государственной безопасности, Государственной полиции и ответственных служб 9 мая.
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