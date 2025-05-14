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Оценена ситуация с безопасностью в преддверии местных выборов

Президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич. Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

На заседании Совета по национальной безопасности (NDP), состоявшемся в среду, 14 мая, в Рижском замке, были заслушаны доклады органов государственной безопасности о текущей ситуации, в том числе дана оценка ситуации в информационном пространстве и кибербезопасности в преддверии выборов в самоуправления в июне.

Местные выборы в Латвии пройдут в первые выходные июня.

Кроме того, по словам советника президента Эдгара Ринкевича Мартиньша Дрегериса, на заседании был заслушан доклад министра сообщения Атиса Швинки о текущей ситуации с решениями по защите международного аэропорта "Рига" от несанкционированных дронов.

NDP также положительно оценил работу органов государственной безопасности, Государственной полиции и ответственных служб 9 мая.

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