Спикер Госдумы России пригрозил выходом РФ из Совета Европы

"Если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры", - заявил политик в эфире российского телеканала "Россия 1" в субботу, 13 октября.

По его словам, лишение российской делегации права голоса противоречит принципам демократии. "Если Парламентская ассамблея эти принципы будет реализовывать, конечно, мы будем участвовать, и взнос в бюджет Совета Европы, естественно, будет уплачен", - отметил далее Володин.

В качестве альтернативной площадки межпарламентских контактов он назвал совещание спикеров парламентов Евразии. "Это хорошая альтернатива, потому что мы не можем вот зацикливаться на той межпарламентской структуре, которая берет и вопреки всему занимает абсолютно неконструктивную позицию", - добавил спикер Думы, рередает Deutsche Welle.

Он также сообщил, что на следующей неделе российские депутаты нанесут ответный визит в бундестаг, а до конца года в Думе ожидаются делегации Сербии, Австрии и Чехии.