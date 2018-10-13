Предприятие "Ригас сатиксме" разработало новый дизайн "Карты рижанина" и электронной карты школьника

В настоящее время изготовлено уже 50 000 "Карт рижанина" нового дизайна и 40 000 карт для школьников. Клиенты, которые впервые будут их оформлять, получат карты уже нового дизайна. Остальные обладатели карт смогут получить их по окончании срока действия текущих.

"Карта рижанина" была введена в ноябре 2013 года, и изначально в ее дизайне использовался официальный символ самоуправления - герб города. По словам Закиса, новый дизайн "более аскетичный и включает в себя общепринятый логотип Риги - перекрещенные ключи".

В свою очередь электронная карта школьника выдается с августа 2012 года, и на ней также до сих пор изображался герб Риги.