Предприятие "Ригас сатиксме" разработало новый дизайн "Карты рижанина" и электронной карты школьника

Предприятие общественного транспорта "Ригас сатиксме" (РС) разработало новый дизайн "Карты рижанина" и электронной карты школьника - впредь на них будут изображены ключи Риги, а не герб столицы, сообщил представитель предприятия Виктор Закис.
В настоящее время изготовлено уже 50 000 "Карт рижанина" нового дизайна и 40 000 карт для школьников. Клиенты, которые впервые будут их оформлять, получат карты уже нового дизайна. Остальные обладатели карт смогут получить их по окончании срока действия текущих.
"Карта рижанина" была введена в ноябре 2013 года, и изначально в ее дизайне использовался официальный символ самоуправления - герб города. По словам Закиса, новый дизайн "более аскетичный и включает в себя общепринятый логотип Риги - перекрещенные ключи".
В свою очередь электронная карта школьника выдается с августа 2012 года, и на ней также до сих пор изображался герб Риги.
Смена дизайна связана с изменениями в обязательных правилах о символике Риги, которые регулируют порядок использования флага и герба столицы.