Председатель Сейма Миериня высказалась о ситуации в офисе омбудсмена

Отвечая на вопрос, не считает ли она частое отсутствие Янсонса причиной для более раннего прекращения полномочий, Пиляне сказала, что это должен решать он сам.

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Янсонс сообщил агентству LETA, что находится в больнице, а вопрос о своем дальнейшем пребывании на должности рассмотрит после выписки.

Янсонс рассказал, что находится в больнице с четверга из-за кардиологических и неврологических проблем, связанных с высоким давлением и аритмией. Однако еще в среду, 21 мая, он получил больничный лист, и было ясно, что в четверг он не сможет прийти в парламент из-за проблем со здоровьем, в связи с чем заместитель омбудсмена направила письмо председателю парламента.

Янсонс признал, что это не первый раз, когда он не смог явиться в Сейм, чтобы зачитать доклад, и такая ситуация случалась уже в 2023 году. Однако он не стал комментировать, связано ли это с чрезмерным употреблением алкоголя, о котором ходят слухи.

При этом он не стал отрицать, что, возможно, злоупотреблял алкоголем и "это имеет определенные последствия". В то же время Янсонс подчеркнул, что за время его деятельности не было ситуаций, когда у него дрожали руки или возникали какие-либо другие физические проявления из-за алкоголя.