В Латвии задержан "денежный мул" за обман пенсионерки на 25 000 евро

Государственная полиция возбудила дело в отношении "денежного мула", который получил от пенсионерки в Зиепниеккалнсе 25 000 евро, сообщили агентству LETA а Госполиции.
В начале года женщина 1949 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мужчине, который в течение длительного времени звонил ей и предлагал заработать, инвестируя деньги в акции нефтеперерабатывающего завода. Женщина согласилась на предложение.
Курьер несколько раз приезжал к ней домой, и она передавала ему деньги для вложения в акции. 31 января женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.
3 февраля, когда курьер вновь прибыл за очередной суммой, чтобы получить все обещанные деньги, сотрудники полиции задержали его в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения - арест. Задержанным оказался гражданин Украины, 1991 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции.
10 мая материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении подозреваемого.
Государственная полиция регулярно задерживает так называемых денежных курьеров или "денежных мулов", причастных к подобным преступлениям.
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