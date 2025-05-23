В Латвии задержан "денежный мул" за обман пенсионерки на 25 000 евро

В начале года женщина 1949 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мужчине, который в течение длительного времени звонил ей и предлагал заработать, инвестируя деньги в акции нефтеперерабатывающего завода. Женщина согласилась на предложение.

Курьер несколько раз приезжал к ней домой, и она передавала ему деньги для вложения в акции. 31 января женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

3 февраля, когда курьер вновь прибыл за очередной суммой, чтобы получить все обещанные деньги, сотрудники полиции задержали его в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс. В отношении подозреваемого была применена мера пресечения - арест. Задержанным оказался гражданин Украины, 1991 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции.

10 мая материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении подозреваемого.

Государственная полиция регулярно задерживает так называемых денежных курьеров или "денежных мулов", причастных к подобным преступлениям.