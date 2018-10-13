США отправят авианосец к берегам соседа России

По словам Скапаротти, отправка авианосца на учения вблизи России — «демонстрация возможностей».

«Мы готовы, натренированы и будем защищать Атлантику», — сказал главком.

«Россия увеличила свое присутствие в регионе, она также модернизирует свои вооруженные силы, и это не кажется мне чем-то неожиданным, но мы должны обратить на это внимание» — добавил Скапаротти.

Последний раз авианосец ВМС США посещал Норвежское море в 1987 году, передает Lenta ru.