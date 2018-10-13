СМИ: в Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию

Максимальное наказание за нарушение закона «О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой» предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Издание приводит примеры действий, за которые может последовать такое наказание: вмешательство в общественные дебаты, а также попытки повлиять на процесс принятия решений, передает Gazeta ru .

Наказание последует и в случае, если датчанин заявит в СМИ о том, что антироссийские санкции вредны для королевства. Кроме того, в тюрьму могут отправить и за поддержку российского газопровода «Северный поток — 2».