Вс, 14.10.2018
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СМИ: в Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию

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Дания

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

На сайте парламента Дании появился законопроект, который предполагает уголовную ответственность за «пророссийскую» позицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на датские СМИ.

Максимальное наказание за нарушение закона «О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой» предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Издание приводит примеры действий, за которые может последовать такое наказание: вмешательство в общественные дебаты, а также попытки повлиять на процесс принятия решений, передает Gazeta ru.

Наказание последует и в случае, если датчанин заявит в СМИ о том, что антироссийские санкции вредны для королевства. Кроме того, в тюрьму могут отправить и за поддержку российского газопровода «Северный поток — 2».

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