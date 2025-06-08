В Рижской думе сменятся примерно две трети депутатов

От "Нового Единства" в думу избраны парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална, основатель общества Delna, депутат 13-го Сейма Инесе Войка, а лишится депутатского мандата, скорее всего, руководитель фракции "Нового Единства" Олафс Пулкс.

По совместному списку "Суверенной власти" и объединения "Младолатыши" в думу избраны семь новых депутатов, в том числе лидеры списка Юлия Степаненко и Рудолфс Бреманис.

От партии "Стабильности!" мандаты депутатов могут получить лидер списка Алексей Росликов и бывший боксер Майрис Бриедис.

В свою очередь от "Объединенного списка", помимо лидеров списка Мариса Спринджукса и Эдгара Бергхолцса, в думу прошел опытный политик Ромуалдс Ражукс и бывший депутат Сейма, бывший руководитель Службы неотложной медицинской помощи Мартиньш Шицс.

Как сообщалось, на выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила ЛПМ - 18,17%, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.

За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,62% избирателей, что дает ей 11 мест, за Национальное объединение - 14,2%, что обеспечит ему 10 депутатских мандатов.

"Новое Единство", представляемое нынешним мэром Вилнисом Кирсисом, набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.

Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "Стабильности!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).

Остальные участвовавшие в выборах партии, включая "Для развития Латвии", "Согласие" и объединенный список Союза зеленых и крестьян и "Честь служить Риге", в думу не прошли.

Явка на выборах в Риге составила 52,2%.

Лидер списка "Прогрессивных" и кандидат на пост мэра Виестурс Клейнбергс уже заявил, что в понедельник начнет переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции, на которые пригласит все "государственно мыслящие партии".

В коалицию под руководством "Прогрессивных" могут войти Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".