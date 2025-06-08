ЦИК продлил подсчет голосов на местных выборах

В настоящее время голоса, отданные за партии, подсчитаны, количество мандатов, полученных партиями, известно, но комиссиям еще предстоит требующая точности работа по подсчету голосов "за" и "против". Чтобы не допустить ошибок, было решено продлить время сбора данных, пояснил Вайварс.

Ночью, столкнувшись с техническими трудностями при подсчете голосов, ЦИК приняла решила, что все голоса должны быть подсчитаны вручную до 13:00 воскресенья.

Избирательные участки также испытывали технические трудности во время предварительного голосования на неделе.

ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию муниципальных выборов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня также выразила неудовольствие провалами в выборном процессе.

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