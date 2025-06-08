Глава ЦИК: Комиссия сделала все, чтобы выборы прошли успешно

"Очевидно, что уже в ближайшем будущем будет проведена оценка ответственности, в ходе которой будет проанализирована ответственность каждой из участвующих сторон. Со своей стороны могу сказать, что ЦИК сделала все для того, чтобы муниципальные выборы 2025 года прошли успешно", - сказал Саулите.

В поддержку своей позиции она заявила, что все избиратели, пожелавшие проголосовать, имели возможность сделать это, и эти голоса были подсчитаны.

"Необходимо выяснить, почему процесс цифрового подсчета голосов оказался технологически неудачным, и сделать правильные выводы, чтобы не допустить повторения ошибок на выборах в Сейм в следующем году", - сказал Саулите.

Как сообщалось, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами в субботу, 7 июня, и в ночь на воскресенье, 8 июня. Избирательные участки также испытывали технические трудности во время предварительного голосования на неделе.

ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию муниципальных выборов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня также выразила неудовольствие провалами в выборном процессе.

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