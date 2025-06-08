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Глава ЦИК: Комиссия сделала все, чтобы выборы прошли успешно

Кристине Саулите.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сделала все, чтобы муниципальные выборы 2025 года прошли успешно, заявила агентству LETA председатель ЦИК Кристине Саулите.

"Очевидно, что уже в ближайшем будущем будет проведена оценка ответственности, в ходе которой будет проанализирована ответственность каждой из участвующих сторон. Со своей стороны могу сказать, что ЦИК сделала все для того, чтобы муниципальные выборы 2025 года прошли успешно", - сказал Саулите.

В поддержку своей позиции она заявила, что все избиратели, пожелавшие проголосовать, имели возможность сделать это, и эти голоса были подсчитаны.

"Необходимо выяснить, почему процесс цифрового подсчета голосов оказался технологически неудачным, и сделать правильные выводы, чтобы не допустить повторения ошибок на выборах в Сейм в следующем году", - сказал Саулите.

Как сообщалось, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами в субботу, 7 июня, и в ночь на воскресенье, 8 июня. Избирательные участки также испытывали технические трудности во время предварительного голосования на неделе.

ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию муниципальных выборов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня также выразила неудовольствие провалами в выборном процессе.

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