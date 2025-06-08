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Alexandra Nekrasova
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Выборы в Риге выиграла партия Шлесерса "Латвия на первом месте"

Партия "Латвия на первом месте" ожидала результаты выборов в ATTA Centre.

На муниципальных выборах в Риге список партии "Латвия на первом месте", возглавляемый депутатом Сейма Айнаром Шлесерсом, набрал больше всего голосов - 18,7%, опередив "Прогрессивных" на неполных два процентных пункта. Партия "Новое единство", которую представляет действующий мэр столицы Вилнис Кирсис, получила 12,9% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В Рижскую думу вошли семь списков:

  • "Латвия на первом месте" - 18,17% голосов, 13 мандатов;
  • "Прогрессивные" - 16,62% голосов, 11 мандатов;
  • Нацобъединение - 14,2% голосов, 10 мандатов;
  • "Новое единство" - 12,9% голосов, 9 мандатов;
  • "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 12,13% голосов, 8 мандатов;
  • "Стабильности!" - 6,94% голосов, 5 мандатов;
  • "Объединенный список" - 6,28% голосов, 4 мандатов.

В местных выборах 2025 года в Риге приняли участие 52,62% избирателей, имеющих право голоса.

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Пять лет назад, когда Рижская дума избиралась на внеочередных выборах, к урнам пришли 171 507 избирателей, или 40,58%.

Видео: Комментарий Айнара Шлесерса в Ночь выборов 

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