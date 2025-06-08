Выборы в Риге выиграла партия Шлесерса "Латвия на первом месте"

На муниципальных выборах в Риге список партии "Латвия на первом месте", возглавляемый депутатом Сейма Айнаром Шлесерсом, набрал больше всего голосов - 18,7%, опередив "Прогрессивных" на неполных два процентных пункта. Партия "Новое единство", которую представляет действующий мэр столицы Вилнис Кирсис, получила 12,9% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
В Рижскую думу вошли семь списков:
- "Латвия на первом месте" - 18,17% голосов, 13 мандатов;
- "Прогрессивные" - 16,62% голосов, 11 мандатов;
- Нацобъединение - 14,2% голосов, 10 мандатов;
- "Новое единство" - 12,9% голосов, 9 мандатов;
- "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 12,13% голосов, 8 мандатов;
- "Стабильности!" - 6,94% голосов, 5 мандатов;
- "Объединенный список" - 6,28% голосов, 4 мандатов.
В местных выборах 2025 года в Риге приняли участие 52,62% избирателей, имеющих право голоса.
Пять лет назад, когда Рижская дума избиралась на внеочередных выборах, к урнам пришли 171 507 избирателей, или 40,58%.
Видео: Комментарий Айнара Шлесерса в Ночь выборов