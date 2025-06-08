Выборы в Риге выиграла партия Шлесерса "Латвия на первом месте"

На муниципальных выборах в Риге список партии "Латвия на первом месте", возглавляемый депутатом Сейма Айнаром Шлесерсом, набрал больше всего голосов - 18,7%, опередив "Прогрессивных" на неполных два процентных пункта. Партия "Новое единство", которую представляет действующий мэр столицы Вилнис Кирсис, получила 12,9% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).