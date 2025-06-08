Явка на местных выборах немного превысила 47%

По данным ЦИК, 30,89% населения, имеющего право голоса, проголосовали с 8:00 до 20:00 в субботу, 7 июня.

Самая высокая явка была в Риге, где проголосовало 52,62% жителей, имеющих право голоса.

За столицей следуют Видземе, где проголосовало 48,09% избирателей, Земгале с 43,56%, Курземе с 42,28% и Латгале, где проголосовало 41,25% жителей, обладающих правом голоса.

В течение пяти дней, пока шло предварительное голосование, на выборы сходили 16,11% избирателей.

В этих местных выборах имели право участвовать 1 377 183 гражданина Латвии.

Голосование проходило на 948 избирательных участках по всей Латвии.

В этом году, в отличие от предыдущих лет, можно было проголосовать на любом избирательном участке в своем муниципалитете.