Явка на местных выборах немного превысила 47%

На прошедших муниципальных выборах, явка достигла 47,09% избирателей, имеющих право голоса, с учетом тех, кто проголосовал на предварительном голосовании, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Данные собраны еще не со всех участков.
По данным ЦИК, 30,89% населения, имеющего право голоса, проголосовали с 8:00 до 20:00 в субботу, 7 июня.
Самая высокая явка была в Риге, где проголосовало 52,62% жителей, имеющих право голоса.
За столицей следуют Видземе, где проголосовало 48,09% избирателей, Земгале с 43,56%, Курземе с 42,28% и Латгале, где проголосовало 41,25% жителей, обладающих правом голоса.
В течение пяти дней, пока шло предварительное голосование, на выборы сходили 16,11% избирателей.
В этих местных выборах имели право участвовать 1 377 183 гражданина Латвии.
Голосование проходило на 948 избирательных участках по всей Латвии.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, можно было проголосовать на любом избирательном участке в своем муниципалитете.
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