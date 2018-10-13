В одном из частных домов Таллинна обнаружили тела двух детей

На вызов отреагировали полиция, скорая помощь и спасатели. Скорая помощь доставила в больницу на медосмотр находившихся в том же доме родителей детей и двухлетнего ребенка. К настоящему моменту известно, что во второй половине того же рядного дома тоже была утечка газа, но, к счастью, находившиеся в нем люди не пострадали. Спасатели проверяют дома, которые имеют общий газопровод, чтобы убедиться, что жизнь людей вне опасности.

Конкретный газопровод снабжает газом три улицы, к настоящему моменту утечка газа выявлена в 12 домах. Спасатели связались с их жильцами, никто не пострадал. Газовые краны этих трех улиц сейчас перекрыты, спасатели продолжают проверку.

«На месте происшествия работают полицейские, эксперты и спасатели, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. От имени всех департаментов выражаю глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», - сказал вечером оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн. Он добавил, что для выяснения причин утечки газа начато расследование, которое проводит группа защиты детей уголовного бюро Пыхьяской префектуры, а руководит им Пыхьяская окружная прокуратура.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд добавила, что все обстоятельства этого трагического события станут известны после проведения расследования. «С учетом первоначальной информации есть основание полагать, что уголовное производство сконцентрируется, прежде всего, на том, соответствовала ли установленная в доме газовая система всем требованиям, а также на качестве ее проверок», - пояснила она.

Спасательный департамент напоминает, что газовое оборудование необходимо проверять минимум раз в год.