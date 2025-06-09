СЗК призовет партнеров по коалиции поддержать отставку главы ЦИК

По его словам, на недавнем заседании правления СЗК этот вопрос был подробно рассмотрен. Харийс Рокпелнис подчеркнул, что избирательный процесс, к сожалению, был провален и сопровождался рядом рисков.

Он отметил, что многие из проблем, с которыми столкнулись во время выборов, были заранее известны как потенциальные угрозы и на них своевременно указывали.

Несмотря на это, как в парламентской комиссии, так и в других форматах неоднократно утверждалось, что поводов для беспокойства нет - система работает, она готова, и все пройдет по плану. Однако, как добавил депутат, поступали сигналы и от избирательных комиссий, и от других специалистов, что, наоборот, возможны серьезные проблемы. К сожалению, эти риски полностью реализовались.

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Рокпелнис сообщил, что принято решение призвать коалицию поддержать проект постановления об отставке Саулите.

Он также выразил ожидание, что будет проведена оценка работы Агентства цифрового развития (VDAA), подведомственного Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM).