СЗК призовет партнеров по коалиции поддержать отставку главы ЦИК

Союз зеленых и крестьян (СЗК) намерен призвать партнеров по коалиции поддержать отставку председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите, сообщил агентству LETA глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.
По его словам, на недавнем заседании правления СЗК этот вопрос был подробно рассмотрен. Харийс Рокпелнис подчеркнул, что избирательный процесс, к сожалению, был провален и сопровождался рядом рисков.
Он отметил, что многие из проблем, с которыми столкнулись во время выборов, были заранее известны как потенциальные угрозы и на них своевременно указывали.
Несмотря на это, как в парламентской комиссии, так и в других форматах неоднократно утверждалось, что поводов для беспокойства нет - система работает, она готова, и все пройдет по плану. Однако, как добавил депутат, поступали сигналы и от избирательных комиссий, и от других специалистов, что, наоборот, возможны серьезные проблемы. К сожалению, эти риски полностью реализовались.
Рокпелнис сообщил, что принято решение призвать коалицию поддержать проект постановления об отставке Саулите.
Он также выразил ожидание, что будет проведена оценка работы Агентства цифрового развития (VDAA), подведомственного Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM).
По его словам, агентство уже давно вызывает опасения из-за постоянных проблем - как в функционировании систем, так и с задержками в отправке уведомлений. VDAA обещало создать новую, более современную систему, которая оказалась дороже предыдущей и потребовала значительных средств налогоплательщиков, но не оправдала ожиданий.
По мнению Рокпелниса, необходим не только аудит, но и конкретные решения, включая возможные кадровые изменения.
Как уже сообщалось, в ходе подсчета голосов возникли технические проблемы. Сбои в работе избирательных участков из-за технических неполадок наблюдались и в течение недели, во время досрочного голосования.
Сама Кристине Саулите считает, что ЦИК сделал все возможное для успешного проведения выборов.
В понедельник, 9 июня, после заседания межведомственной рабочей группы она заявила журналистам, что у нее нет сомнений в подлинности результатов выборов: "Факт в том, что выборы состоялись, итоги подсчитаны, и они являются корректными".
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