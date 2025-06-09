Украина заявила об уничтожении еще двух российских военных самолетов

Украина в ночь на понедельник нанесла удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области России, уничтожив два военных самолета. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", - сказано в заявлении ВСУ.
По предварительной информации, были уничтожены два вражеских самолета, возможно, МиГ-31 и Су-30/34, говорится в сообщении украинского штаба.
Министерство обороны России заявило, что в небе над Нижегородской областью были сбиты 13 беспилотников, однако заявление Украины об атаке на аэродром не прокомментировало.
MiG-31 and Su-34 BlOWN UP in strike on key airbase deep inside Russia.https://t.co/biQOWf0sbs pic.twitter.com/pSOQ6YMbuW— KyivPost (@KyivPost) June 9, 2025
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