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Пн, 9.06.2025
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Украина заявила об уничтожении еще двух российских военных самолетов

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Украина в ночь на понедельник нанесла удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области России, уничтожив два военных самолета. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", - сказано в заявлении ВСУ.

По предварительной информации, были уничтожены два вражеских самолета, возможно, МиГ-31 и Су-30/34, говорится в сообщении украинского штаба.

Министерство обороны России заявило, что в небе над Нижегородской областью были сбиты 13 беспилотников, однако заявление Украины об атаке на аэродром не прокомментировало.

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