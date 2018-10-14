Трукснис был оштрафован 2 года назад, а узнал об этом только сейчас? Полиция начала проверку

Передача со ссылкой на руководителя Латвийской зеленой партии (LZP) Эдгара Таварcа сообщает, что информация об административном наказании за наркотики здорово подпортила репутации СЗК, что сказалось на прошедших выборах.

Сам Трукснис не отрицает, что был оштрафован, но о существовании штрафа узнал от журналистов. На данный момент он свободен от всех зависимостей.

Шприц с остатками кокаина был обнаружен у него в ходе обыска по делу о возможном незаконном финансировании партий "No sirds Latvijai" и СЗК.

Партия решением правления уже однажды исключала Труксниса из своих рядов, однако он восстанавливался. Многолетний член партии "зеленых" Виестурс Силниекс передаче заявил, что это была ошибка.

На этой неделе правление LZP собиралось рассмотреть дело о наркотиках Труксниса, но он сам проинформировал, что приостанавливает свою деятельность в партии.

Таким образом, партия к нему не имеет отношения и комментарии не дает.

Стало известно, что с момента оформления штрафа инспектором Давидавичей прошло 2 года. Госполиция не дает комментариев, почему мэр об этом узнал, якобы, только сейчас. В Бюро внутрннего контроля началась проверка, которая может длиться месяцы.

Как уже сообщал наш портал, заявление о выражении недоверия Трукснису оппозиционные депутаты подали 2 октября, вскоре после того, как появилась информация, что мэр употреблял наркотики и оштрафован полицией.

Уже в начале заседания Трукснис заявил, что для него информация в прессе от 30 сентября стала новостью и он не был информирован ни о штрафе, ни об административном процессе. Сейчас, по его словам, мэр Юрмалы выясняет обстоятельства случившегося.

Трукснис заявил, что свободен от любых видов зависимости и на прошлой неделе сдал анализ в Рижском центре психиатрии и наркологии и Государственном центре судебно-медицинской экспертиза. "Анализы в центре наркологии подтверждают мои слова - я свободен от зависимости. Ответ второго учреждения я еще жду, но и там все будет чисто", - сказал мэр Юрмалы.

Докладчик по вопросу о недоверии мэру Гунтис Груба ("Тебе, Юрмала") заявил, что доверие к власти в Латвии подорвано. "Для меня неприемлемо, что процессы, протекающие в Юрмале, подрывают доверие к нам и угрожают существованию думы с юридической точки зрения", - сказал он. Позже в разговоре с агентством ЛЕТА Груба добавил, что сам видел Труксниса в неадекватном состоянии.